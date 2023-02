Nuovi giardini all’Ortica

In concomitanza con l’esecuzione dei lavori, di cui abbiamo parlato una settimana fa, in piazzale Loreto, un’altra area del Municipio 3 sarà oggetto di una riqualificazione che interesserà Via Pitteri, nel quartiere dell’Ortica. Infatti, l’area sarà oggetto di un importante intervento di rigenerazione di un compendio industriale in attività che attualmente vede la presenza di edifici a destinazione produttiva e terziaria, e di un grande spazio che sarà destinato ad essere trasformato in un parco pubblico.

Il progetto prevede un intervento di riduzione dell’area pavimentata e la connessione del futuro parco alla rete del verde pubblico, nonché la costruzione di alcuni edifici a carattere commerciale.

Per quanto riguarda l’area del parco, la stessa verrà sviluppata tenendo conto dei principi ambientali ed idrici della zona, al fine di assicurare la creazione di un’area sicura e a disposizione della cittadinanza.

Massimiliano Castaldo