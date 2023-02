Sala “Mi batterò come un leone per Majorino”

Majorino insulta, con disprezzo e attributi definitivi si rivolge a Fontana, al suo governo, a chi implicitamente l’ha sostenuto, ma sono basita del frasario di Sala nel sostenere Majorino, lui il sindaco di tutti i milanesi.

“La logica del voto utile dice che tutti quelli che vogliono mandare a casa quelli che ci hanno governato così male devono votare Majorino” perché “non c’è ballottaggio” e “si sa già come va a finire. E va a finire che i due contendenti saranno Fontana a Majorino…. Siamo qui a batterci come leoni perché tu vinca – ha aggiunto Sala -. Facciamo le cose all’antica, offriamo qualche caffè in più, facciamo qualche telefonata, qualche sorriso in più, portiamo a casa un voto alla volta. Majorino – ha concluso – si è comportato nei miei confronti con una lealtà che io vorrei trovare sempre gente così”.

Non capisco bene: per cosa Sala si batterà come un leone? Per gli amici anarchici di Majorino, per l’indifferenza che lui ha dimostrato nei confronti degli anziani durante tutto il suo assessorato e per l’arrivo di immigrati a gògò tanto apprezzati da Majorino e poi abbandonati al loro destino?

Anna Ferrari