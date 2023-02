Decreto legge Autonomia, Calderoli: via libera da cdm, giorno storico per riforma paese

Dopo le gufate di Majorino e i distinguo della Moratti l’autonomia è in dirittura di arrivo

“Con il via libera in Consiglio dei Ministri inizia ufficialmente il percorso del ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata, è un giorno storico. Una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l’Italia, nel segno dell’efficienza, dello sviluppo e della responsabilità. L’Italia è un treno che può correre se ci sono regioni che fanno da traino ed altre che aumentano la propria velocità, in una prospettiva di coesione. Dopo l’ok compatto del Governo, lavoriamo insieme a Regioni ed Enti locali con l’obiettivo di far crescere tutto il Paese e ridurre i divari territoriali”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, a margine dell’approvazione del testo in Consiglio dei Ministri.

Anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha commentato l’approvazione in Consiglio dei Ministri del ddl riguardante l’Autonomia “Un risultato importante che, finalmente, riconosce e premia la volontà espressa dai lombardi e dai veneti attraverso un referendum per troppo tempo ignorato. Ottenere maggiore Autonomia significa consentire alla Lombardia, locomotiva economico-produttiva del Paese, di correre ancora più forte garantendo benefici non solo alla nostra regione ma a tutti gli italiani. Chi sostiene il contrario, diffondendo fake news che vanno nella direzione opposta alla verità, o è in malafede o ha paura di assumersi responsabilità dirette. L’esatto contrario del modo di lavorare cui siamo abituati noi lombardi”.