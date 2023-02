Cospito, Sala preoccupato per manifestazioni anarchiche a Milano. Fontana “Mai scendere a patti”

“C’è preoccupazione per le manifestazioni anarchiche che si terranno a Milano nei prossimi giorni. La situazione va gestita con la massima attenzione per cui credo che questo periodo che coincide con l’arrivo di Alfredo Cospito a Milano e il clima elettorale sia un periodo particolarmente a rischio. Quindi siamo molto attenti, era ovviamente è qualcosa che viene gestito soprattutto da Questura e Prefettura però credo che l’attenzione serva e parecchia in questo momento”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Brussels House Milano, in merito alle manifestazioni anarchiche che si terranno in città domani in stazione Centrale e sabato davanti al carcere di Opera.

Pare strano che Sala sia preoccupato per l’atmosfera anarchica a Milano considerata la grande tolleranza sempre dimostrata per i “fratelli anarchici” milanesi dei centri sociali e l’amicizia dichiarata del candidato alla regione Majorino.

Forse Sala dovrebbe meditare su quanto detto da Fontana in merito al caso Cospito “In questo momento lo Stato non può minimamente scendere a patti, soprattutto di fronte alla minacce gravissime che sono state fatte. Lo Stato ha vinto con le Brigate Rosse grazie alla sua fermezza; in questo momento, deve dimostrare la stessa fermezza”.