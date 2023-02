Milano: 10 imperdibili mostre a febbraio tra arte, fotografia, moda e fumetti

Quali sono le mostre in programma da non perdere questo mese? Tra le numerose esposizioni aperte al pubblico in questo periodo, ne abbiamo scelte 10 per voi, da visitare nei prossimi giorni.

1) Rainbow: colori e meraviglie tra miti, arti e scienza

Ispirandosi a The Rainbow Show, mostra tenutasi a San Francisco nel 1975, il MUDEC di Milano propone un progetto espositivo fatto di diverse narrazioni legate all’arcobaleno, inteso come fenomeno naturale, culturale, spirituale e umano.

Una mostra multidisciplinare e trasversale su un fenomeno affascinante che ha incuriosito qualsiasi cultura nel tempo rivestendo significati molto diversi.

Lo spettro cromatico sarà analizzato sotto il profilo scientifico, antropologico e artistico. Il programma Rainbow prevede eventi in collaborazione con il Planetario Civico e il Museo di Storia Naturale, e si arricchirà a maggio 2023 della Black Arts School Modality, una serie di workshop, ideati dalla curatrice americana Romy Crowford, volti a plasmare la conoscenza del Black Arts Movement.

Mostra ad ingresso gratuito, a cura di Katya Inozemtseva.

Orari di apertura: lunedì ore 14.30 – 19.30; martedì – mercoledì – venerdì – domenica ore 9.30 – 19.30; giovedì e sabato ore 9.30 – 22.30 (ultimo ingresso un’ora prima).

Per altre informazioni, visita il sito https://www.mudec.it/ o contatta il 02-54917 (lun-ven 9.00-18.00).

2) A Palazzo Reale Vincent Peters – TIMELESS TIME

Resta aperta fino al 26 febbraio 2023, a Palazzo Reale, la mostra “Timeless Time”: una selezione di 90 lavori in bianco e nero del fotografo Vincent Peters, in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti.

La mostra promossa da Comune di Milano-Cultura, prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Nobile Agency, è curata da Alessia Glaviano, Curator & Head of Global Photovogue.

Christian Bale, Kim Basinger, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Cindy Crawford, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Matt Dillon, Michael Fassbender, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, John Malkovich, Charlize Theron, Emma Watson sono solo alcuni dei personaggi famosi i cui ritratti sono esposti a Palazzo Reale.

Orari di apertura: da martedì a domenica ore 10-19:30, giovedì chiusura alle 22:30 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

Biglietti: ingresso gratuito, non è richiesta prenotazione. Per altre informazioni: palazzorealemilano.it

3) A Palazzo Reale Milano la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst

A Palazzo Reale resta aperta al pubblico, fino al 26 febbraio 2023, la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst (1891-1976), pittore, scultore, poeta e teorico dell’arte tedesco.

La mostra Max Ernst Milano, promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura e da Palazzo Reale con Electa, in collaborazione con Madeinart, presenta oltre 400 opere: dipinti, sculture, disegni, collages, fotografie, gioielli e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, in Italia e all’estero.

Il lungo lavoro di studio e d’indagine compiuto dai curatori ha permesso di includere tra i prestiti, che vantano la presenza di un’ottantina di dipinti, anche opere e documenti che non venivano esposti al pubblico da parecchi decenni.

Il percorso narra le vicende biografiche di Ernst raggruppandole in 4 grandi periodi, a loro volta suddivisi in 9 sale tematiche che dischiudono approcci interdisciplinari alla sua arte.

Costi dei biglietti in prevendita per visitare la mostra:

Open: 17 euro

Biglietto intero: 15 euro

Biglietto ridotto: 13 euro

Visita guidata a cura di Milanoguida: 24 euro (acquista)

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per evitare attese. Nei giorni di maggiore afflusso quali il sabato, la domenica e nei festivi, l’ingresso ai visitatori non prenotati non può essere garantito.

4) Leonardo3 Museum: in Piazza della Scala le macchine di Leonardo da Vinci

“Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo”, ospitata in Piazza della Scala, all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, è una delle mostre permanenti da visitare in città. Prevendite biglietti su Tiqets e Ticketone.

Aperta nel 2013 nelle prestigiose Sale del Re, la mostra è ormai diventata un museo de facto e rappresenta un’occasione unica di scoperta e approfondimento del multiforme genio leonardesco.

Al pubblico viene offerta la possibilità di interagire con oltre 200 macchine interattive in 3D e ricostruzioni fisiche funzionanti, quasi tutte mai realizzate prima.

La mostra si è arricchita nel tempo di nuove straordinarie invenzioni leonardiane: la Barca a pale, la Macchina volante CA176, l’Organo Positivo Continuo e il dipinto perduto della Battaglia di Anghiari.

Ogni anno i suoi contenuti nel percorso espositivo vengono rinnovati, rendendola coinvolgente anche per coloro che l’hanno già visitata.

La mostra è adatta anche ai bambini di tutte le età: ogni singolo oggetto è corredato di una stazione interattiva multimediale che consente di comprenderlo e interagirci.

In questo momento è ancora possibile acquistare ticket in sconto del 50% tramite Groupon a questo link.

5) Fino al 12 febbraio JAPAN. BODY_PERFORM_LIVE al PAC

Il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano prosegue la sua esplorazione delle culture internazionali sulle tracce della contemporaneità con una mostra che si propone di introdurci alle diverse espressioni dell’arte contemporanea giapponese degli anni duemila.

JAPAN. BODY_PERFORM_LIVE esplora le tendenze che coinvolgono i corpi degli artisti, sugli elementi della performance, e sulle dinamiche e i movimenti ad essa pertinenti.

Gli artisti invitati raccontano le loro visioni della vita e della morte, il senso di urgenza sulla politica di identità e come la politica sociale – lo spirito del nostro tempo – si sia rivelato attraverso le pratiche artistiche.

Opere di: Makoto Aida, Dumb Type, Finger Pointing Worker/Kota Takeuchi, Mari Katayama, Meiro Koizumi, Yuko Mohri, Saburo Muraoka, Yoko Ono, Lieko Shiga, Chiharu Shiota, Kishio Suga, Yui Usui, Ami Yamasaki, Chikako Yamashiro, Fuyuki Yamakawa, Atsuko Tanaka, Kazuo Shiraga.

Aperture straordinarie: domenica 1 gennaio ore 14:30–19:30, lunedì 6 gennaio 2023 ore 10–19:30.

Orari di apertura: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10–19:30, giovedi` 10–22:30.

Prevendite biglietti su Vivaticket. Costi: biglietto intero 9.50 euro, ridotto generico 8 euro.

Alla mostra si accompagna una rassegna cinematografica di 9 titoli, dedicati al cinema giapponese contemporaneo, con proiezioni presso Cinema Arlecchino fino al 10 febbraio 2023.

Per altre info: www.cinetecamilano.it

6) Pop Air – museo sui palloncini e l’arte gonfiabile

Dopo Roma e Parigi, attesa per il 23 dicembre 2022 anche a Milano l’apertura del Balloon Museum, primo museo di balloon&inflatable art per tornare tutti bambini tra palloncini e luci colorate.

Il Balloon Museum trasformerà gli spazi di Superstudio Più (via Tortona 27) in un mondo giocoso e colorato, con grandi installazioni gonfiabili e opere luminose disposte su una superficie di oltre 20.000 metri quadrati.

L’aria è oggetto di indagine comune per gli artisti coinvolti: soggetti dalle sembianze antropomorfe e zoomorfe animano il percorso espositivo con tinte accese e forme anticonvenzionali e fuori scala.

Tra i protagonisti dell’esibizione che saranno presenti anche a Milano, da citare:

gli Airship Orchestra di Eness

Silenus, il gigante dal sonno irrequieto dello scultore Max Streicher

Hypercosmo del collettivo artistico Hyperstudio che trasforma il museo in un ambiente marino

i Ginjos di Rub Kandy , personaggi colorati e misteriosi

, personaggi colorati e misteriosi una rivisitazione dei templi antichi di Tholos di Plastique Fantastique

Il “balloon museum” è temporaneo e sarà aperto al pubblico per circa due mesi, fino al 12 febbraio 2023, negli spazi di Superstudio+ in Via Tortona 27.

I prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone variano con l’età:

Ridotto bambini (4-12 anni): 14 euro

Ridotto Over 65 e 12-26 anni: 18 euro

Intero Over26: 20 euro

Balloon Family 4pax: 15 euro

Ingresso gratuito: bambini da 0 a 3 anni (omaggio in cassa)

Per altre informazioni, visita il sito web balloonmuseum.world o contatta l’infotel +39 351 293 0274.

7) Alla Fabbrica del Vapore Andy Warhol – La pubblicità della Forma

Fino al 26 marzo 2023 alla Fabbrica del Vapore di Milano aperta al pubblico la mostra Andy Warhol – La pubblicità della Forma. Nel percorso espositivo presenti oltre trecento opere, divise in sette aree tematiche e tredici sezioni.

Promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura e Navigare, la mostra è curata da Achille Bonito Oliva con Edoardo Falcioni per Art Motors, Partner BMW.

Dopo il successo della Mostra di Roma nel 2018 al Complesso del Vittoriano oggi Falcioni vuole omaggiare la sua città adottiva Milano con una esposizione costituita da più di 200 opere uniche sulle 300 esposte.

Nel percorso di visita anche il computer Commodore Amiga 1000 con le sue illustrazioni digitali, geniali antesignane degli NFT; la ricostruzione fedele della prima Factory e una parte multimediale con proiezioni di film da vedere con gli occhialini tridimensionali.

Prevendite online su Ticketone a partire da 13.50 euro. Biglietteria mostra: telefono 351 9691405

Mostra ANDY WARHOL alla Fabbrica del Vapore di Milano. Foto di Paolo Vanadia per Eventi@Milano.it

8) ACQUE CHETE – Corrado Bonomi all’Acquario Civico

Fino al 26 febbraio resta visitabile la mostra personale di Corrado Bonomi, tra i più importanti protagonisti del Concettualismo Ironico, ideata specificatamente per gli spazi espositivi dell’Acquario Civico di Milano.

L’esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura e dall’Acquario e Civica Stazione Idrobiologica, a cura di Alberto Fiz, presenta 20 opere, tra dipinti, sculture e installazioni che hanno come elemento unificante il mondo marino con i suoi abitanti.

Per entrare in mostra, lo spettatore deve attraversare il Ventre della balena percorrendo l’inedita installazione site specific realizzata dall’artista per l’occasione con le vertebre e le costole del cetaceo in polistirolo.

Al fondo si trova una candela, sistemata su un piccolo tavolino, che ricorda le tante figure inghiottite dal cetaceo come Pinocchio o Giona. Ma anche il Barone di Münchhausen o il Soldatino di Piombo.

Orari di apertura al pubblico: dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:30 (ultimo ingresso ore 17:00).

Costi: accesso gratuito con biglietto di ingresso dell’Acquario Civico (prevendite su Vivaticket a partire da 3 euro).

Per altre informazioni: email c.acquario@comune.milano.it, telefono +39 02 88465750

9) A Palazzo Reale “Bosch e un altro Rinascimento”

Fino al 12 marzo 2023, a Palazzo Reale, la mostra “Bosch e un altro Rinascimento”. Nel percorso espositivo un centinaio di opere d’arte tra dipinti, sculture, arazzi, incisioni, bronzetti e volumi antichi.

Milano per la prima volta, sotto la direzione artistica di Palazzo Reale e Castello Sforzesco, rende omaggio al grande genio fiammingo e alla sua fortuna nell’Europa meridionale con un progetto espositivo inedito che presenta una tesi affascinante: Bosch (1453 – 1516), secondo i curatori, è la prova dell’esistenza di una pluralità di Rinascimenti, con centri artistici diffusi in tutta Europa.

In questo ricchissimo corpus spiccano alcuni dei più celebri capolavori di Bosch e opere derivate da soggetti del Maestro – mai presentate insieme prima d’ora in un’unica mostra.

Quali sono le principali opere esposte? A Palazzo Reale sarà possibile ammirare il monumentale Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio, opera che ha lasciato il Portogallo solo un paio di volte nel corso del Novecento e giunge ora in Italia per la prima volta.

In che periodo conviene visitare la mostra? Per via della fragilità e peculiarità dello stato di conservazione, alcune opere dovranno rientrare nelle loro sedi museali prima della chiusura della mostra.

Si tratta delle due opere del Museo Lázaro Galdiano di Madrid (Meditazioni di san Giovanni Battista e La Visione di Tundalo) che potranno essere visitate dal pubblico fino al 12 febbraio 2023 e delle due opere prestate dalle Gallerie degli Uffizi (l’arazzo Assalto a un elefante turrito e Scena con elefante) che rimarranno in mostra fino al 29 gennaio 2023.

Biglietti in prevendita a partire da 17€ su Ticketone. Telefono per altre informazioni: +39 02 54912

10) Zerocalcare. Dopo il botto alla Fabbrica del Vapore

La mostra Zerocalcare. Dopo il botto, ideata da Silvia Barbagallo, presenta oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un’opera site specific.

L’allestimento negli spazi di Fabbrica del Vapore proietta il visitatore all’interno di una città immaginifica e post-apocalittica dove, al centro della scena, è posta una strada circondata da palazzi disegnati dall’autore.

Le facciate degli edifici colpiti da un cataclisma planetario portano inevitabilmente a una riflessione su quanto le nostre vite private e il nostro contribuito nella dimensione collettiva siano cambiate a seguito della pandemia: dietro le porte tombate delle case s’intravedono gli occhi di chi cerca fughe di sopravvivenza e tentacoli di animali mostruosi.

Zerocalcare. Dopo il botto è prodotta da Arthemisia e curata da Giulia Ferracci.

Orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 9.30 – 19.30; sabato, domenica e festivi ore 9.30 – 20.30.

Costi: biglietti da 10 a 14 euro. Per altre informazioni: telefono 02 5003391.

