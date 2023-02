La lezione di Nordio: “Per Cospito non ci pareremo dietro la magistratura”

“Il governo non ha alzato i toni, consiglio prudenza e responabilità”: Giorgia Meloni telefona in diretta a Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. Opsiti della trasmissione – tra gli altri – la dem Alessia Morani e il sociologo De Masi. Al centro del dibattito il caso di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41-bis da oltre cento giorni in sciopero della fame proprio contro il regime del carcere duro. In questi giorni diversi gruppi di anarchici hanno sferrato diversi attacchi in suo sostegno.

“Vorrei fosse chiaro – ha continuato la premier al telefono – che la sfida non è al governo, ma allo Stato. Non è un problema politico, non è un tema di destra o di sinistra”. Poi, rivolgendosi alla conduttrice del talk, ha detto: “Io mi sono permessa di telefonare perché in questi giorni ho visto molti toni che buttavano in politica una questione che invece in questo momento ci riguarda tutti”.

“Il governo non ha fatto altro che il suo lavoro, facendo molta attenzione a non alzare i toni su questo. Quando siamo stati interrogati, abbiamo risposto su quale fosse, secondo noi, il modo in cui uno Stato serio dovrebbe affrontare una materia del genere”, ha chiosato la premier. (Libero)