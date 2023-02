Casa MM via Teramo: disabile, 81 anni e senza ascensore: “Ogni passo è come spostare un macigno”

“Novanta gradini per scendere e altrettanti per salire. Ho 81 anni e sono invalida, affetta da polineuropatia assonale alle gambe” che causa indebolimento e riduce gradualmente l’utilizzo degli arti. Significa che “devo affrontare le scale con una stampella. Per strada, utilizzo un deambulatore. Ogni passo è come spostare un macigno. Purtroppo, da una settimana, la fatica è ancora più grande perché l’ascensore è guasto“.

Succede in un palazzone del Comune gestito da MM in via Teramo 31, al quartiere Barona. E a segnalare la situazione è Maria Pia Covella, tra gli inquilini storici, residente al 5° piano della scala G. “Vivo qui da 53 anni – racconta – In questa casa ho cresciuto due figli”. Una donna attiva, abituata a uscire sia per le terapie e sia per frequentare il centro anziani. Ma anche per le commissioni quotidiane.

“Non voglio restare intrappolata in casa”. Così si arma di pazienza, si regge al corrimano e raggiunge il portone. Stesso tragitto al contrario, per risalire in casa. “Ho legato il deambulatore all’ingresso, perché non posso trasportarlo su e giù. Ma non sono l’unica a lamentare la situazione: questo è un palazzo di 7 piani con 14 alloggi, abitato da molti anziani. Una mia vicina è andata ad abitare provvisoriamente a casa della figlia perché non può salire e scendere le scale”.

Liliana Restuccia, altra inquilina, rivela che “io ho sempre paura di prendere l’ascensore, quando è funzionante, perché si blocca di continuo e non vorrei restare chiusa dentro”. “Ed è capitato tante volte – evidenzia Covella –,con conseguente intervento dei pompieri. Io, una volta, sono rimasta rinchiusa in cabina per un’ora”. Gli abitanti chiedono “che la riparazione avvenga in tempi rapidi e che sia efficace”.

Si aggiunge che “i componenti da sostituire, ordinati, sono di difficile reperibilità sul mercato”. I tecnici MM aggiungono che “il motore dell’ascensore si è fuso“, quindi “si tratta di una riparazione non banale”. Riparazione terminata ieri, invece, per l’ascensore al civico 29 (fermo da venerdì 27 gennaio). MM ricorda anche che è attivo il servizio di accompagnamento gratuito per persone con difficoltà motorie, attivato in collaborazione con Croce Rossa italiana: lo scopo è garantire a tutti la possibilità di scendere le scale per andare al lavoro, a scuola o a una visita medica, e di tornare a casa. Può essere prenotato contattando il numero verde 800013191. (Il Giorno)