Autonomia, Buzzella (Confindustria Lombardia): opportunità, non guerra nord-sud

“Le richieste sono di mantenere forte soprattutto l’industria lombarda perché se è vero che Regione Lombardia rappresenta il motore dell’Italia, l’industria rappresenta il motore per Regione Lombardia”. Così il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella a margine di un incontro con i candidati alla presidenza della Regione rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero le richieste che verranno avanzate al nuovo governatore. “Abbiamo dimostrato negli ultimi tempi di saper gestire e governare la nave in acque tempestose: pandemia, guerra, inflazione e tassi al rialzo.. l’industria lombarda, a livello europeo per lo meno, L’autonomia “ Non deve essere colta come una guerra tra Nord e Sud”. Così il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella a margine di un incontro con i candidati alla presidenza della Lombardia. “L’autonomia – prosegue – va bene su alcuni temi: noi abbiamo detto che su alcuni temi nazionali e sovranazionali come infrastrutture ed energia è inutile parlare di autonomia a livello locale, ma su tanti altri temi potrebbe aiutare”, ha dimostrato di essere veramente ai primissimi posti se non al primo posto”,

