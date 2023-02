Arte pubblica, in Piazza Duomo “Ora tocca a voi”, installazione del progetto “Inside Out” dell’Artista JR

Dal 31 gennaio al 14 febbraio prende vita la monumentale installazione temporanea creata per i due edifici dell’Arengario, dal 4 febbraio anche nel Municipio 4 presso la RSA “Coniugi e Ferrari”

Arriva a Milano “Ora tocca a voi”, installazione artistica di “Inside Out”, progetto dell’artista francese JR che dà vita a opere d’arte pubblica monumentali e partecipative. Dopo aver realizzato azioni nelle principali città del mondo e ottenuto riconoscimenti internazionali, “Inside Out” approda in cittàcon una nuova installazione che – dal 31 gennaio al 14 febbraio – abbraccerà l’Arengario in piazza Duomo, sede del Museo del Novecento, e l’edificio gemello, futura estensione del museo, ricoprendo le facciate degli edifici con un mosaico di volti. “Inside Out” arriverà il 3 febbraio anche nel Municipio 4, dove i muri esterni della RSA “Coniugi e Ferrari”, in via dei Cinquecento, saranno ricoperti da più di 100 mega ritratti degli ospiti della struttura, fotografati dagli studenti dell’Accademia di Brera. Obiettivo delle installazioni è dare voce agli anziani e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del loro ruolo. Per raggiungerlo sono stati realizzati mille ritratti – che saranno esposti in piazza Duomo su una superficie di 700 mq – di anziani ospiti di quaranta Residenze Sanitarie per Anziani italiane che fanno parte di “Ciao!”, il progetto avviato da Fondazione Amplifon per sostenere il miglioramento della qualità della vita degli anziani che ha raggiunto centocinquanta strutture. Le fotografie visibili sulle pareti degli edifici del Museo del Novecento e sul Secondo Arengario saranno allestite su impalcature ricoperte da teli in PVC microforato, prospicienti piazza Duomo e via Marconi. I lavori di installazione sono iniziati presso l’Arengario il 23 gennaio, mentre nella RSA in via dei Cinquecento i manifesti verranno affissi durante la mattinata del 3 febbraio (dalle 10 alle 12), regalando alla città i volti e le storie degli anziani ospiti delle strutture.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.