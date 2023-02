Anarchici rivendicano le molotov sulle auto della Polizia a Milano

Una rivendicazione dell’attentato incendiario che l’altra notte ha danneggiato due auto della Polizia locale di Milano è stata postata su alcuni siti d’area anarchica la cui attendibilità è ora al vaglio degli agenti della Digos. La rivendicazione sarebbe stata ricevuta da una “mail anonima” e pubblicata con il messaggio “Solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame, libertà per Anna, Juan, Ivan, Dayvid, attacchiamo lo Stato”. Gli agenti della Digos hanno ritrovato alcune molotov in un parco non lontano dalla sede del quinto municipio del comune di Milano e dove sono state incendiate due auto della Polizia locale. L’ipotesi è che con lo stesso tipo di ordigno, intorno alle 3.30, sia stata colpita una delle due pattuglie in sosta su una rampa nel retro del palazzo. Le fiamme si sarebbero poi propagate danneggiando parzialmente la seconda macchina mentre la prima è andata semidistrutta. L’incendio è avvenuto in viale Tibaldi. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio e danneggiamento.

