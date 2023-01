Taxiblu: troppe irregolarità con monopattini e bici, servono controlli

“In una città come Milano è chiaro che il traffico, i cantieri di varia natura e uno stato del manto stradale talvolta non propriamente perfetto possano complicare il nostro lavoro e la normale circolazione, imponendo ancora di più se possibile una maggiore attenzione alla guida. Certo è che negli ultimi anni complice la diffusione di mezzi come monopattini e bici elettriche che sfrecciano veloci come motorini e purtroppo anche la sempre maggiore diffusione di comportamenti al limite della normalità e del buon senso oltre che del Codice della Strada, il rischio incidenti sia sempre più dietro l’angolo. Ci sono testimonianze di comportamenti surreali che abbiamo anche in parte già denunciato. Da gruppi di più o meno giovani che impennano con le loro bici nel traffico, anche contromano rispetto al senso di marcia, sino all’ ultimissima e pericolosissima ‘tendenza’ di alcuni soggetti che addirittura si arrampicano sul retro di bus e camion in movimento. Speriamo in una stretta dei controlli che scoraggi soprattutto questi folli comportamenti che mettono in pericolo la vita oltre che la sicurezza di chi nel traffico circola e soprattutto lavora. Comportamenti folli a prescindere e se possibile ancor di più in una città come questa”. Così Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu

