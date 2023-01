Qualcuno ci salvi dalla lentezza e dall’incuria dei cantieri comunali

Dopo 7 anni di cantieri la situazione peggiora e non migliora. È questa la vicenda emblematica della Pizzeria Sant’Ambrogio di Via Foppa. Una storia simbolo della lentezza e della incuria con cui vengono portarti avanti i lavori pubblici in questa città.. Protagonista in negativo il Comune che non riesce a controllare i tempi e la qualità delle opere, non riesce a far dialogare i suoi vari uffici, è sordo verso le richieste di chi è danneggiato da cantieri lumaca e errori di programmazione.

La pizzeria Sant’Ambrogio ha la sfortuna di sorgere all’inizio di Via Foppa dove, finito l’Expo, sono partiti i lavori per la galleria di M4. Chiuso da 7 anni il traffico stradale, deviate lontane le linee di trasporto pubblico, è divenuto difficile anche raggiungere a piedi la pizzeria così come altri esercizi. E adesso, dopo 7 anni di sacrifici, i titolari scoprono di non poter nemmeno utilizzare in primavera i dehors tanto attesi e sognati, perché il Comune deve ribucare strada e marciapiede per spostare i sottoservizi (rete gas, linee telefoniche etc). Il tutto mentre lo stesso Comune invia inesorabile le richieste di Imu, tassa rifiuti, tassa per le insegne etc…

Come è possibile tanta disorganizzazione e così poco rispetto per le attività produttive e commerciali che sostengono il tessuto lavorativo e occupazionale di Milano?

La sinistra che governa Milano non capisce che tempi e civiltà dei cantieri sono fondamentali per una città che vuole essere moderna, dotata di trasporto pubblico e vivace commercialmente. Ogni piccola e grande opera pubblica è lasciata all’incuria e senza che Sindaco e Assessori si curino del rispetto dei tempi.

Inutile predicare l’obbligo di spostarci tutti coi mezzi pubblici se la M4 è in ritardo di 8 anni e il prolungamento M1 a Monza addirittura di 10 anni!

Anche su questo tema occorrerà che Regione Lombardia preveda leggi e poteri sostitutivi verso i Comuni più incapaci e ristori per i negozi soffocati da cantieri lumaca.