Festival La città dei Gatti. Giornata nazionale del Gatto 2023, concerti, mostre appuntamenti 17 febbraio Milano

Giornata Nazionale del Gatto LA CITTÀ DEI GATTI 2023 concerto – mostra – appuntamenti 55 anni per 44 GATTI – I GATTI DEL SOL LEVANTE al via la sesta edizione del festival che celebra la Giornata Nazionale del Gatto con il Feliway Concerto in Miao, una mostra dedicata ai gatti negli anime giapponesi, incontri, visite guidate e altre sorprese miciesche! 17 febbraio 19 marzo 2023

Teatro Il Cielo sotto Milano – WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano Mercatino di Piazza Diaz – Museo di Scienze Naturali

Torna a Milano con la sua sesta edizione LA CITTÀ DEI GATTI, festival organizzato da Excalibur in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati youpet.it E Radio Bau e il supporto di Feliway®, per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto, che per volontà delle più importanti organizzazioni catofile da più di trent’anni si festeggia ogni 17 febbraio. Inaugurato dal sempre attesissimo Feliway Concerto in Miao (al Teatro Il Cielo sotto Milano), che quest’anno celebra i 55 anni dei 44 gatti più amati della storia della musica accostando la celebre canzone cult de Lo Zecchino d’Oro a brani di Rossini, Ravel, Mozart e Webber, il festival si anima di appuntamenti imperdibili: una mostra tutta dedicata ai gatti protagonisti (e non) degli anime giapponesi da Doraemon a Torakiki (WOW Spazio Fumetto), una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati dei nostri a-mici baffuti con esperti, veterinari, etologi e autori di saggi (Biblioteca di WOW Spazio Fumetto), visite guidate alla scoperta dei segreti del mondo dei felini (Museo di Scienze Naturali) e molto altro ancora. Tra le novità di questa edizione 2023 c’è la collaborazione con l’ANMVI, che sarà il partner istituzionale del convegno che si terrà a Roma per rilanciare l’uso del microchip per la protezione dei nostri mici domestici. Sempre a Roma, grazie alla collaborazione dello zoologo Bruno Cignini, verranno realizzati incontri e appuntamenti presso le biblioteche della città. La Città dei Gatti è organizzata da Excalibur con Fondazione Franco Fossati, il sostegno di Feliway® A seguire il programma.

ANTEPRIMA “MONDO GATTO”

Domenica 12 febbraio 2023 – Inaugurazione di “Mondo gatto”

Inaugurazione, alle ore 15.30, in via Schievano 15 (linea verde fermata Romolo), del Nuovo Gattile di Mondo Gatto: una delle principali realtà che a Milano si impegna perché tutti i gatti (soprattutto i meno fortunati) abbiano una seconda possibilità. Una buona occasione per visitare la nuova struttura e portare coperte, cibo, soldi e tutto ciò che può aiutare questa importante realtà a dare asilo ai mici in cerca di famiglia.

Venerdì 17 febbraio 2023, ore 20.30 – Teatro Il Cielo sotto Milano

INAUGURAZIONE – FELIWAY CONCERTO IN MIAO: 44 GATTI 55 ANNI DOPO

Fermata Porta Vittoria del Passante Ferroviario – Ingresso libero fino a esaurimento posti

Quest’anno l’annuale appuntamento con FELIWAY CONCERTO IN MIAO sarà ospitato in una nuova cornice assolutamente originale, ossia l’auditorium Il Cielo sotto Milano ospitato nel mezzanino della stazione Porta Vittoria del Passante Ferroviario! Il programma sarà dedicato alla celebrazione di un anniversario importantissimo della musica felina, ossia i 55 anni della canzone 44 Gatti che debuttò allo Zecchino d’Oro nel 1968. Definita da Mario Luzzato Fegiz «l’unica canzone del ‘68 che abbia avuto un successo duraturo» ha originato una serie animata di grande successo prodotta da Rainbow oltre che essere stata riadattata da artisti del calibro di Mina e Luciano Pavarotti. Nel corso della serata si analizzerà il testo della canzone, che contiene non pochi (e insospettabili) riferimenti politico-sociali alle lotte operaie di quegli anni, e soprattutto si terrà l’esecuzione a cura del Coro dei Musici Cantori di Milano, diretti dal maestro Mauro Penacca, che eseguiranno anche altri classici gattosi come “Il gatto” di Sergio Endrigo e “Volevo un gatto nero”. Anna Zapparoli e Beniamino (Ben) Borciani della Dual Band proporranno due delle canzoni più famose tratte dal musical “Cats”. Ma guai a dimenticare i grandi classici del passato: il tenore Danilo Formaggia e il mezzosoprano Manuela Boni, accompagnati al piano dal M° Antonio Bologna, eseguiranno il celebre “Duetto Buffo di due gatti” di Gioachino Rossini, il ritrovato “Duetto dei gatti” di Wolfgang Amadeus Mozart e il dissonante “Duo miaulè” di Maurice Ravel. Per chiudere in bellezza con il classico “Tutti quanti voglion fare jaxzz” da “Gli Aristogatti” di Disney. Ogni pezzo sarà introdotto dal musicologo gattofilo Enrico Ercole. Feliway Concerto in Miao sarà introdotto da una conversazione “micesca” tra Davide Cavalieri, direttore di Radio Bau (Mediaset), e Rosaria Renna, conduttrice radiofonica di RadioMonteCarlo (Mediaset). Feliway Concerto in Miao sarà replicato a Vigevano il 5 marzo.

LA MOSTRA – GATTI ANIMATI MADE IN JAPAN

WOW SPAZIO FUMETTO – Viale Campania 12 – Ingresso Libero

Sabato 18 febbraio 2023 Inaugurazione ore 16.00

Inaugurazione della mostra dedicata ai gatti protagonisti degli anime e dei manga più micieschi della storia: da Doraemon il gatto spaziale a Giuliano, il gatto grasso di Kiss Me Licia, passando per il simpatico e dispettoso Torakiki che rendeva la vita impossibile a Spank fino a Luna, Artemis e Diana di Sailor Moon. Il viaggio nella nostalgia continua con Alessandro Agnoli direttore e ideatore della rivista Anime Cult. A seguire incontro con Pino Zema che ci permetterà di scoprire come i Kamishibai, i cantastorie giapponesi, siano i precursori dei manga.

I GATTI DEL SOL LEVANTE

Nel corso del festival si terranno incontri, conferenze e spettacoli per scoprire la presenza del gatto nella cultura nipponica. Scopriremo la tradizione dei MANEKINEKO: I GATTI “PORTAORTUNA” e il ruolo dei gatti nella cultura giapponese di ogni giorno. Per i più giovani ogni domenica laboratori dedicati al mondo dei manga e degli origami.

APPUNTAMENTI CON I GATTI DI CARTA

WOW SPAZIO FUMETTO – Viale Campania 12 – Ingresso Libero

Domenica 26 febbraio 2023 ore 17.00

L’autrice Chiara Moscardelli presenta il suo libro “Io e Rhett. Storia del mio gatto e di tutto quello che ho imparato da lui sulla vita, la felicità e gli uomini”.

Venerdì 3 marzo – CRAZY CAT CAFE’ – Via Napo Torriani ore 18,00

Incontro con l’ideatrice del Carzy Cat Xcafè: il primo Neko bar Milanese per scoprire i nekobar giapponesi e la loro declinazione alla milanese. L’autore Dario Daniele presenta il suo libro “La costellazione del gatto”, romanzo, vincitore premio letterario internazionale ‘Books For Peace” e finalista del premio letterario internazionale ‘Città di Como” in tre la trilogia racconta uno straordinario viaggio, tra realtà e fantasia, attraverso la crescita dei due protagonisti: i due ragazzi-gatti. Il finale, imprevedibile, rivela come nulla nella vita debba ritenersi scontato e come il confine tra vita reale e fiaba sia spesso molto sottile.

Domenica 5 marzo 2023 ore 17.00

L’autrice Fabiola Palmieri presenta “A ogni gatto il suo autore un viaggio alla scoperta di Gatti e scrittori nel Giappone contemporaneo”.

Domenica 18 marzo 2023 ore 17.00

Gianluca Bavagnoli (Autore) e Chiara Collinassi (Illustratrice): performance di disegno e racconti per imparare dal nostro gatto a sconfiggere ansia e stress.

GATTI ON STAGE

WOW SPAZIO FUMETTO – Viale Campania 12 – Ingresso Libero

Sabato 4 marzo 2023 ore 17.00

I Nuovi Camminanti, compagnia teatrale, propongono una serie di monologhi inediti e letture teatrali di racconti classici con protagonisti i gatti

Sabato 11 marzo 2023 ore 17.00

Pino Zema, studioso di cultura nipponica, propone il suo spettacolo dedicato ai Kamishibai, i cantastorie giapponesi. Allo spettacolo è anche dedicato un laboratorio che si terrà domenica 12 marzo.

Domenica 26 febbraio – ore 17:00

I GATTI DI GIANNI RODARI

L’attrice Francesca Vitale del Fringe proporrà una lettura dei tanti racconti e poesie che il catofilo Gianni Rodari ha dedicati ai SUOI AMICI MICI.

Domenica 17 marzo – ore 17:00

I DUELLANTI

Il mio gatto è meglio del tuo cane: catofilo contro cinofilo. Davide Cavalieri, direttore di Radio Bau (Mediaset), contro Andrea Comini, Contents per “Argos” e “Il mio cane” (Divisione PET di Sprea S.p.A).

GLI STATI DELLA MICIZIA 2

Domenica 19 marzo alle ore 17.00

Seconda edizione del convegno “Gli Stati della Micizia” dedicato alla cultura felina in Italia alla scoperta di chi sta… dalla parte dei gatti. Quest’anno il tema saranno le colonie feline. Intervengono esperti, etologi e veterinari.

EVENTI SPECIALI

Realizzati in collaborazione con AscoDuomo la Città dei Gatti parteciperà allo storico mercatino in Piazza Diaz: il 12 e il 19 marzo, dalle 9.00 alle 17.00, in collaborazione con Mare Magnum, gli espositori di Libri Vecchi in piazza Diaz saranno invitati a proporre una selezione di libri d’epoca dedicati ai gatti. La Città dei Gatti sarà presente con uno stand solidale a cura di Mondo Gatto

LE VISITE GUIDATE

A MILANO CI SONO I LEONI

Alla scoperta dei felini del Museo di Storia Naturale in compagnia dei Gatti Spiazzati (gruppo di appassionati catofili che raccontano Milano dal punto di vista dei gatti).

Su prenotazione al 02 49524744

I GATTI DI MILANO

La Milano Gattosa in compagnia dei Gatti Spiazzati: alla scoperta dei luoghi della città legati ai gatti dal castello Sforzesco ai Giardini Montanelli. Su prenotazione al 02 49524744

LA CITTA DEI GATTI ON LINE

Appuntamento on-line in collaborazione con il social talk “Bestia…. che giovedì!” su YouTube incontri dedicati a diversi aspetti della convivenza uomo e gatti. Ecco gli appuntamenti

Mercoledì 22 febbraio 2023 – ore 21.00

STRAY … CHE STORIA

Alla scoperta dei videogame con felini protagonisti.

In collaborazione con Vigamus Museo del Videogioco di Roma di Roma. -Mercoledì 21

Giovedì – 2 marzo 2023 – ore 21.00

IL GATTO NELLA RETE

Viaggio alla scoperta dei mici più famosi del web

Giovedì – 9 marzo 2023 – ore 21.00

LE CHAT NOIR

Omaggio a Théophile Alexandre Steinlen, scomparso nel 1923, ricordato per aver creato il manifesto dell’omonimo cabaret francese e per le sue incisioni. Ne parliamo con Cristina Stifanic, artista digitale che ha realizzato diversi NFT sull’argomento. L’incontro sarà anche lo spunto per parla di NFT e arte digitale.

Saranno tre gli appuntamenti on-line con la dottoressa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Past President di S.I.S.CA. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) per addentrarsi in alcuni dei temi che più stanno a cuore ai proprietari e amanti dei gatti: convivere (felicemente) con un gatto, i segreti per una casa a misura di gatto ed essere a-mici quando in casa vivono diversi felini. Per essere sempre aggiornati VISITATE I NOSTRI SITI: www.museowow.it o www.Lacittadeigatti.it

17 FEBBRAIO – LA GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO

Per comune decisione delle maggiori associazioni feline, dopo tanto discutere, si è stabilito che la moderna giornata mondiale del gatto debba essere il 17 febbraio. Difficile non cedere alla tentazione di chiedersi “ma perché proprio questo anonimo giorno?”. Diverse le ipotesi: febbraio è il mese dell’Acquario, dominato da Urano, protettore di quegli spiriti liberi che, come i gatti, non amano sentirsi oppressi da regole troppo rigide. Il giorno 17, anche se non cade di venerdì, richiama quelle atmosfere arcane e superstiziose a cui il gatto è inevitabilmente legato da secoli. Qualche intellettuale raffinato ha però cercato un’altra interpretazione: in numeri romani il 17 si scrive XVII, che anagrammato diventa “VIXI”, cioè “vissi”, “sono vissuto e sono morto”, vale a dire il motto di coloro che hanno il beneficio di vivere sette vite e poter dire di essere morti più volte.

Secondo alcuni la scelta del giorno 17 sarebbe invece da interpretare così: 1 volta morirò e 7 vivrò. Una teoria, quest’ultima, comprovata dal fatto che nei paesi nordici il numero 17 porta fortuna proprio perché significa “vivere una vita per sette volte”. C’è invece chi sostiene che la scelta del giorno si debba all’iniziativa della giornalista Claudia Angeletti, che nel 1990 si adoperò per creare questa ricorrenza. Sia come sia, ricordiamoci, il 17 febbraio, di fare gli auguri al nostro micio… magari aprendo una di quelle scatolette golose che gli piacciono tanto.

FELIWAY® – UN PARTNER MOLTO SPECIALE

Feliway, nato dalla ricerca di Ceva Salute Animale, invia ai gatti un messaggio naturale di benessere, noto scientificamente con il nome di feromoni, che ha dimostrato efficacia nel portare serenità nei gatti. Marcature urinarie, graffiature, convivenza agitata con altri gatti, trasporto e viaggio sono tra le tante situazioni di vita quotidiana in cui Feliway viene in aiuto ai gatti e ai loro proprietari. Per saperne di più www.feliway.it