De Corato “Milano, dopo 12 anni di governo della Sinistra, ultima per giustizia e sicurezza”

Il Comune di Milano è il primo Comune ad emanare direttive in materia di identificazione e iscrizione anagrafica di detenuti ed ex detenuti. Al riguardo è intervenuto l’On. Riccardo De Corato (FdI), ex vice Sindaco di Milano, delle Giunte di Centrodestra: «Leggo la notizia odierna che il Comune di Milano è stato il primo, grazie al coinvolgimento dei quattro istituti penitenziari milanesi, San Vittore, Opera, Bollate e Beccaria, ad avere emanato direttive per identificazione e iscrizione all’anagrafe dei detenuti. Ci fa molto piacere tutto ciò, ma perché, in tema di sicurezza, Milano è tra le grandi città italiane, quella più pericolosa? Proprio nelle ultime settimane, il capoluogo lombardo secondo il Sole24ore, è risultato essere la città in Italia con il più alto indice di Criminalità in base a reati, furti e rapine, dove si verificano 5.985,3 denunce ogni 100.000 abitanti! Sempre il Sole24ore, ha classificato la città del Sindaco Sala al 103° su 107° per giustizia e sicurezza! E’ il risultato di 12 anni di governo della Sinistra! Ci fa piacere che la città amministrata dal 2011 dal Centrosinistra, sia la prima ad aver fatto qualcosa per l’identificazione e l’iscrizione all’anagrafe dei detenuti, ma ci sarebbe piaciuto, ed anche i milanesi avrebbero molto gradito, se Milano fosse stata prima in materia di sicurezza»!

