Massimo Cacciari: “C’è una débacle culturale delle sinistre europee”

“Per le sinistre si tratta di fondare, non di rifondare”. Il commento lapidario è firmato da Massimo Cacciari. Il filosofo, ex sindaco di Venezia, in un intervento sulla Stampa, sostiene la necessità di affrontare “con qualche pietas, la drammatica situazione del Pd, caso italiano di una complessiva débâcle culturale delle sinistre europee. Pietas – scrive Cacciari – che si deve non solo ai loro gruppi dirigenti, ma a milioni e milioni di persone orfane di ogni struttura politica organizzata in grado di difendere i loro interessi e di lottare con continuità ed efficacia per il miglioramento delle proprie condizioni di vita”. Anche la dimensione “puramente sindacale dell’azione delle sinistre è venuta spegnendosi nel corso dell’ultima generazione”, aggiunge. Ciò che è accaduto in Italia “con la vittoria della Meloni non ha nulla di contingente o occasionale. Invece di baloccarsi alla ricerca della faccia più idonea per interpretare il ruolo del segretario e di pensare che la sconfitta derivi da qualche errore di percorso, il Pd dovrebbe interrogarsi sulla causa fondamentale che ne spiega la deriva e comprendere se a questa sia possibile porre rimedio”.

La ragione fondamentale “è una, storica, materiale, ben piantata nella forma contemporanea dei rapporti sociali e di produzione. La rivoluzione tecnologica dell’ultimo trentennio, la più intensa e accelerata che l’umanità abbia conosciuto, ha comportato un radicale mutamento negli equilibri di potere”. Da parte delle sinistre occorre “un’azione di grande politica” perché la ricchezza che questi processi producono “liberi dalla costrizione del lavoro dipendente e permetta a ciascuno di realizzarsi secondo la propria natura”. Esistono oggi “le condizioni per pensare e agire verso un tale orizzonte”. Lo stesso acuirsi “di intollerabili disuguaglianze invoca la nascita di forze politiche in grado di contrastarle davvero”. Parlare “dell’attuale Pd e del suo cosiddetto congresso in questo contesto è del tutto irrilevante. È una storia finita o forse mai iniziata”. (L’Opinione delle Libertà)