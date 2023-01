Incoerenza di Majorino: propone psicologo di base che il Pd ha affossato

“Leggo stupito, nel programma superficiale e populista di Majorino, la volontà di procedere con una misura che lo stesso gruppo del Partito Democratico insieme ai 5 Stelle hanno boicottato dal primo minuto utile”: lo afferma Niccolò Carretta, capolista del Terzo Polo a Bergamo per le elezioni regionali e segretario lombardo di Azione in merito alla proposta per introdurre lo ‘psicologo di base’ che, sottolinea Carretta, nel suo iter al Pirellone era “stata affossata sia dalla destra, sia dalla sinistra perché entrambe le coalizioni hanno scelto di non presentarsi in Commissione Sanità facendo colpevolmente mancare il numero legale”. “Le assenze dei consiglieri sono agli atti della Commissione – afferma Carretta – e vedere questa proposta portata avanti dalla sinistra dimostra ancora una volta la volontà populista di prendere in giro i cittadini, soprattutto quelli più fragili e che aspettavano un segnale bipartisan dalla politica che, invece, non fa altro che prendersi gioco di loro per qualche voto in più. Ormai Majorino e i 5 stelle sono una cosa sola: un programma senza idee, costretto a copiare quelle che neanche due mesi fa il suo partito ha scelto di affossare”

Non è necessario neppure fare commenti, ma è doveroso evidenziare che le “trombe” con cui ci ossessiona ogni giorno non vanno d’accordo neanche con il partito di riferimento.

