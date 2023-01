Da Sala non più telecamere per la sicurezza, ma solo nuovi autovelox per spillare denaro

Nel bilancio di previsione del 2023 del Comune di Milano crescono i proventi dalle multe ed oggi Granelli ha dichiarato che “intendiamo continuare perché abbiamo l’obiettivo di dimezzare gli incidenti stradali con feriti”. Al riguardo è intervenuto l’ex vice Sindaco di Milano, delle Giunte di Centrodestra, l’On. di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera,che ha dichiarato: «Come avevo ampiamente preannunciato e previsto nelle scorse settimane, il Sindaco e tutta l’Amministrazione di Centrosinistra, sta continuando a mettere, e lo farà anche nei prossimi anni, le mani “nelle tasche” dei cittadini! Prima si sono accaniti contro gli automobilisti introducendo il provvedimento Area B ed a breve aumenteranno anche Area C. Poi hanno aumentato il biglietto del tram, da 1 euro (anno 2011 quando c’era il cdx al governo di Milano, ndr) a 2,20! Non è vero, come insinuano loro, che lo fanno per dimezzare gli incidenti stradali con feriti, ma lo fanno per coprire gli enormi buchi di Bilancio che hanno. Sala e Compagni, relativamente alle infrazioni da codice della strada, hanno previsto 250 milioni di euro per il 2023, in crescita di 42 milioni di euro rispetto all’assestato del bilancio 2022. Per quanto concerne l’anno appena trascorso, sono state emesse 8 mila sanzioni dagli autovelox mobili! A Palazzo Marino, invece di installare più telecamere sulla sicurezza di tutti i milanesi, mettono solo nuovi autovelox tassando ulteriormente i cittadini»!