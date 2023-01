SYNLAB apre nuovo punto prelievi a Milano

SYNLAB amplia la sua presenza sul territorio di Milano: da oggi,1 Febbraio, è attivo un nuovo punto prelievi nella città di Milano in Corso Indipendenza 14 (ingresso da via Mameli), che si aggiunge alle strutture già attive nella città. Presso il centro è possibile effettuare prelievi per analisi mediche, prenotabili attraverso l’APP MYSynlab o dal portale locate.synlab.it, dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 09:30. Il ritiro dei referti potrà avvenire direttamente online, dal portale refertilombardia.synlab.it. Il nuovo punto prelievi, oltre ai consueti esami, consente ai cittadini di eseguire, previa prenotazione, tamponi e Test Covid. Il punto prelievi è convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati. Per maggiori informazioni, si prega di chiamare il numero 02.00622246 (dalle 11.00 alle 12.00) o di scrivere a milano-indipendenza.pp@synlab.it.

