Sondaggio Noto: Lombardia, Fontana quasi doppia Majorino

Vittorie dei candidati governatori del centrodestra sia in Lombardia che nel Lazio. Il sondaggio realizzato da Noto per Porta a porta conferma la tendenza per le regionali del 12 e 13 febbraio. E’ in Lombardia il vantaggio maggiore però per la coalizione che già governa la Regione: il 51,5% del campione di votanti in Lombardia si è espresso a favore di Attilio Fontana (centrodestra), mentre il 29% ha dichiarato che voterà per Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5S), il 18% per Letizia Moratti (Terzo Polo) e l’1,5% per Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Per la regione Lazio, le intenzioni di voto espresse dal campione dei votanti vedono al primo posto Francesco Rocca (centrodestra) con il 46%, seguito da Alessio D’Amato (centrosinistra) con il 35,5%, in coda Donatella Bianchi (M5S) con il 16%.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845