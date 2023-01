Porta Vittoria – Il Leonardo da Vinci: la sciatteria degli istituti scolastici

Poco tempo fa vi avevamo mostrato lo stato di degrado in cui versa l’esterno dell’edificio del Liceo Virgilio a Città Studi (Piazza Graziadio Isaia Ascoli 2), ora vi mostriamo alcune foto che mostrano lo stato di un altro grande istituto scolastico superiore di Milano, il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci e all’ex Centro Congressi della Provincia di Milano a Porta Vittoria.

Come nel precedente articolo, ci chiediamo come sia possibile che un luogo che dovrebbe dare istruzione e insegnamento sia invece un luogo di degrado e abbandono.

Anzitutto, la piccola fontana ormai un derelitto, collocata all’angolo tra via Corridoni e Via Ottorino Respighi. Non sarà un capolavoro d’arte e architettura, ma come si vede, secondo noi è vergognoso che sia lasciata in questo stato da così tanti anni.

Tornando alla nostra piccola fontana, si tratta di una vasca circolare, piastrellata in tasselli di ceramica a mosaico con una colonna centrale che reggeva anni fa, una sfera metallica. Nulla di speciale: venne realizzata negli anni Cinquanta, quando fu costruito l’istituto scolastico sulle macerie del chiostro quattrocentesco di San Pietro in Gessate, semi distrutto dei bombardamenti della Seconda Guerra mondiale. L’edificio fu progettato dagli uffici tecnici provinciali con la consulenza dell’Architetto Ernesto Rapisardi tra il 1954 e il 1956. Attorno si trova una piazzetta con aiuole.

A questo punto ci chiediamo se non sia meglio eliminare la fontana e piantarci qualche alberello, piuttosto che lasciarla in questo stato.

Siamo in prossimità dei resti del convento di San Pietro in Gessate, chiesa confinante. Siamo anche vicino al Palazzo di Giustizia, al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” e alla Biblioteca Sormani, eppure non bastano questi enti importanti per cambiare le sorti della zona. (Urbanfile)