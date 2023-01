Giornata della Memoria: “Poesie, disegni dei bambini di Terezin”, per non dimenticare

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.”(Primo Levi)

I bambini dal ghetto i Terezin

Una sera di sole

In una sera di sole, sotto l’azzurro del cielo,

sotto le gemme fiorite di un robusto castagno,

me ne sto seduto nella polvere del cantiere.

E’ un giorno come ieri, un giorno come tanti.

[…]

Ogni cosa fiorisce e senza fine sorride.

Vorrei volare, ma come, ma dove?

Se tutto è in fiore, oggi mi dico,

perché io non dovrei? E per questo resisto!

Voi, nuvole grigio acciaio

Voi, nuvole grigio acciaio, dal vento frustate,

che correte verso mete sconosciute

Voi, portatevi il quadro dell’azzurro cielo

Voi, portatevi il cinereo fumo

Voi, portatevi della lotta il risso spettro

Voi, difendeteci! Voi, che siete fatte solo di gas.

Veleggiate per i mondi, semplicemente, spazzate dai venti

come l’eterno viandante aspettando la morte

voglio una volta così come voi – i metri misurare

di lontananze future e non tornare più

Voi, cineree nuvole sull’orizzonte

Voi, siate speranza e sempiterno simbolo

Voi, che con il temporale il sole coprite

Vi incalza il tempo! E dietro a voi è il giorno!

Vedem, HanuHachenburg (1929 morto nel 1944)