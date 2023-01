De Corato (FdI) :”Ora Majorino si accorge del problema sicurezza a Milano, ma le colpe le dà al centrodestra”

Ieri mattina durante un evento Acli, il candidato del Centrosinistra in Lombardia, ha affermato che ha ragione il Sindaco Sala a chiedere più Forze dell’Ordine al Ministro degli Interni il quale, sempre secondo Majorino, è disattento ai temi che riguardano il territorio. Al riguardo è intervenuto l’ex vice Sindaco di Milano delle Giunte di Centrodestra, l’On. di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, che ha dichiarato: «Il candidato del Centrosinistra in Lombardia, purtroppo, continua a fare spot ridicoli e falsi come sta facendo dall’inizio della sua campagna elettorale! Majorino si lamenta del fatto che il Ministro degli Interni sia disattento ai temi che riguardano i nostri territori e da colpe alla Regione di non essere stata attenta alle problematiche inerenti alla sicurezza. Vorrei ricordare al compagno Majorino, che il Ministro Piantedosi, come tutto il Governo, sta lavorando attentamente soprattutto sui temi che riguardano la sicurezza nelle città. Nei giorni scorsi e nelle ultime settimane, infatti, le Forze dell’Ordine hanno compiuto diverse operazioni, nelle zone limitrofe alle Stazioni, in particolare a Milano, arrestando e denunciando centinaia di malviventi e delinquenti, nella maggior parte dei casi stranieri! Ma ciò non basta, perché nelle città servono gli Agenti di Polizia Locale che girino e controllino il Territorio, che è molto esteso!

Il “Compagno” del Csx, lamenta e dà ragione al Sindaco Sala che chiede più Forze dell’Ordine al Governo. Ma proprio loro parlano che, dal 2011 ad oggi (Giunte Pisapia e Sala, ndr), hanno completamente tolto i presidi di Militari dalle periferie milanesi e addossarono tutte le colpe a noi del Centrodestra, quando governavamo (fino al 2011, ndr), perché avevamo “militarizzato” la città. Proprio Majorino, candidato amico dei Centri Sociali, dei no-global, degli antagonisti e della cannabis libera, che è stato in Giunta a Milano con il Centrosinistra, dal 30 Maggio 2011 al 2 Luglio 2019, ora attacca Piantedosi e chiede più Forze dell’Ordine in città. Tutto ciò è semplicemente uno spot elettorale falso, ridicolo e vergognoso»!