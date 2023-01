La città di Milano torna a superare 1,4 milioni di abitanti

Milano è tornata a superare 1,4 milioni di abitanti, dopo che per il Covid aveva perso un po’ di popolazione. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di una conferenza stampa. “Ho una piccola bella notizia da dare. Siamo tornati a superare il milione e 400 mila abitanti, segno che questa città non ignora le difficoltà ma cerca sempre di trovare una formula che possa accogliere – ha spiegato Sala parlando anche delle difficoltà a trovare case a prezzi accessibili -. Milano può essere una promessa di miglior vita, certamente faticosa, ma anche di opportunità. Questa è la mia speranza e mi dà forza come sindaco”. Sala ha spiegato che la città di Milano ha avuto un picco di abitanti nel 1971, arrivando a 1,8 milioni, poi negli anni seguenti la popolazione è scesa e ha superato il milione e 400 mila durante il suo primo mandato. Per poi scendere sotto quella cifra a causa del Covid. (ANSA).



