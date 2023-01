Il 7 febbraio aprono le iscrizioni per i nidi

Tornano in presenza gli Open Day per conoscere i servizi di nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia del Comune di Milano. La presentazione dell’offerta educativa, della sua organizzazione e del funzionamento dei servizi, con anche la possibilità di incontrare le educatrici e gli educatori, si svolgerà nelle giornate di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio dalle 16:30 alle 18:30 direttamente nelle sedi dei servizi. Una volta conclusi gli Open Day, che negli anni scorsi a causa della pandemia erano stati organizzati esclusivamente on line e che da quest’anno tornano quindi a essere ospitati direttamente nelle strutture di riferimento, si apriranno le iscrizioni a nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia. Dalle ore 12 di martedì 7 febbraio e fino alle ore 12 di lunedì 27 febbraio i genitori potranno perfezionare l’iscrizione per l’anno educativo 2023/2024. Per presentare domanda di iscrizione on line sarà necessario essere in possesso di un’utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di un’utenza CIE (Carta Identità Elettronica). e informazioni dettagliate sui servizi e sulle modalità di presentazione delle domande saranno disponibili a partire dai prossimi giorni nella sezione “Area Tematica – Scuole” del sito del Comune di Milano. Le graduatorie saranno pubblicate nel mese di aprile.

