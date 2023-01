Fabrizio De Pasquale si candida alle regionali “Corro in Regione per correggere tutti gli errori della giunta Sala” (video)

Fabrizio De Pasquale torna in campo e si candida alle regionali. Sul perché, risponde con convinzione «Corro in Regione per correggere tutti gli errori della giunta Sala»

Dopo 23 anni da consigliere in Comune conosce molto bene il territorio e le sue criticità, consapevole delle gravissime carenze dell’amministrazione Sala. “Voglio che Regione Lombardia possa rappresentare un contropotere rispetto al Comune di Milano. Mobilità, sicurezza, servizi sociali, politiche per gli anziani: in Regione deve esserci qualcuno in grado di legiferare per modificare le follie della sinistra».

Fabrizio De Pasquale, fondatore dell’associazione civica MuoverMi e del comitato Stop Area B, presenta in questo video una pillola di programma contro le sciagurate scelte di Pisapia e Sala sulla mobilità e l’ideologia green che non ha prodotto alcun vantaggio.