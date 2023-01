Ancora una bugia della Moratti subito svelata da Sala e Majorino

Letizia Moratti ama il ping-pong, sicura della sua superiorità, con la protervia di chi si esalta a parole, ma poi viene definita bugiarda e smentita nel giro di pochi minuti. Una figura pessima, si direbbe.

Questa volta il ping-pong è con Majorino

“Per chi voterà il sindaco Beppe Sala? Voterà per me”. E’ il tweet postato ieri mattina da Letizia Moratti, candidata presidente del Terzo Polo alle elezioni regionali, che riporta alcuni passaggi del suo intervento alla trasmissione “Detto da voi” di Telelombardia

Risponde Majorino “Non so più veramente cosa rispondere, è un caso bizzarro Letizia Moratti. Aveva detto un’altra volta che Pisapia aveva rubato un’auto, adesso dice quest’altra bugia. Io dico: qualcuno le parli, le dica di non fare così che non è bello”

Interviene Sala ” Voto per Majorino. Prendo questa esternazione di Letizia Moratti con simpatia, ma certamente voterò per Majorino come ho anche ribadito di recente. Ci sono delle ragioni ovvie per cui credo che possa essere un buon presidente”

Una bugia conclamata che fa supporre una predisposizione della Moratti e suggerisce un’attenta analisi delle sue dichiarazioni.