Perché Sala vuol far perdere Majorino?

Il dubbio, in origine è venuto al Consigliere Monguzzi, ma noi lo adottiamo volentieri. Ed è una domanda del tutto attuale: sembra che, di settimana in settimana, Sala stia costruendo una rete di provvedimenti pensati appositamente per far perdere il suo antico avversario alle primarie del 2016. Ce lo facciamo spiegare da uno che di politica cittadina ci capisce come Franco Vassallo, ex consigliere del Municipio 7:

“Se tre indizi fanno una prova, cinque fanno direttamente un processo. Seguitemi in un rapido riassunto:

1. Ad inizio gennaio, per l’ennesima volta, salgono i biglietti ATM e si arriva a 2,20€

2. Sempre a gennaio si inizia un lungo calvario per alzare i costi di Area C, dopo una pioggia di multe su chi lavora per una (speriamo) incomprensione sui mezzi ammessi

3. Nei giorni scorsi viene annunciato che le corse dei mezzi potrebbero essere tagliate del 30%, proprio quando ci stiamo avvicinando alla fine degli ingressi gratuiti in Area B. Questo significa lasciare a piedi letteralmente centinaia di migliaia di persone, senza una valida alternativa

4. Milano ai 30 all’ora

5. Pioggia di tagli ai Municipi, governati, in 9 casi su 9, dal centrosinistra

Ora, capiamoci, il bilancio di Milano non è una cosa semplice. Ma non si può pensare di fare cassa in questo modo su chi lavora. E con l’aggravante che, se a Sala frega nulla perché di solito questi tagli ricadono su chi non potrebbe comunque votarlo, stavolta il danno si riflettere su gente che può facilmente vendicarsi nell’urna. Il 12 e 13 febbraio, infatti, le accuse su una fantasiosa inefficienza regionale si scontreranno con l’atteggiamento da Sceriffo di Nottingham del primo cittadino del capoluogo. Atteggiamento che, però, pagherà Majorino.

Ora, io non so se si tratti solo dell’ormai ben nota poca lungimiranza politica di Sala che finalmente paga chi lo ha scelto o di un astutissimo piano per punire l’ala sinistra del partito, rea di non aver chiuso un accordo con Moratti che gli avrebbe regalato la Regione. So solo che a pagare non possono essere sempre i soliti: i cittadini delle periferie meno abbienti.

Ho usato spesso i mezzi di recenti, e ci troviamo già in una situazione di sovraffollamento pericoloso in tempo di influenza e Covid. E ora? Che si fa? Si tagliano ancora le corse? Mi pare davvero lunare, soprattutto perché ancora non ho capito quale sia il modello della sinistra. O forse l’ho capito: è il metodo Speranza. Chiudere in casa la gente come soluzione generale a ogni problemi. Solo che se non ha funzionato a Pechino, perché dovrebbe funzionare qua?

Speriamo che, in caso di scoppola elettorale, il PD rifletta sulle sue manie di controllo e ci lavori su. Magari scoprirà anche da dove gli deriva questo odio e questo disprezzo per i lavoratori a basso reddito…”