Via Cagni, tensioni agli uffici immigrazione: lanciati lacrimogeni

Alle sei di ieri mattina gli agenti delle Polizia impegnati al controllo degli sportelli distaccati dell’Ufficio Immigrazione della Questura alla Caserma Annarumma di via Cagni hanno dovuto lanciare a mano dei lacrimogeni per disperdere un gruppo di stranieri, prevalentemente egiziani, che pretendeva di saltare la fila per accedere al servizio. Al momento delle tensioni c’erano circa 700 migranti in attesa di accedere agli sportelli, alcuni presenti nell’area di attesa antistante la caserma dallo scorso venerdì pomeriggio. Presso gli uffici di via Cagni da oltre un anno sono presenti sportelli per la ricezione delle istanze di protezione internazionale. Nei giorni scorsi, a partire da venerdì, hanno iniziato a radunarsi centinaia di persone, raggiungendo circa le 700 presenze, per presentare domanda di asilo. Quindi, “la situazione – spiega la Questura – è stata attentamente monitorata, peraltro sin dal pomeriggio dello scorso venerdì, quando si erano registrati i primi arrivi, attraverso servizi di ordine pubblico opportunamente predisposti, che hanno tenuto a debita distanza dalla struttura i cittadini extracomunitari divenuti via via sempre più numerosi”. Stamattina, infine, il tentativo di un gruppo di egiziani di ‘saltare la fila’ con le tensioni che ne sono seguite e il lancio di lacrimogeni.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845