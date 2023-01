Pedonalizzazione via Sacchini – Più di 50 posti auto eliminati – Altra scelta calata dall’alto senza condivisione con i residenti

Durante la commissione di Venerdì scorso, a 3 giorni dall’inizio lavori probabilmente per “paura” della reazione dei residenti, è stato presentato il progetto di pedonalizzazione di Via Sacchini.

Un progetto che NON TIENE MINIMAMENTE CONTO delle esigenze di chi vive ed abita in questa strada, che prevede oltre alla chiusura della strada l’ELIMINAZIONE di TUTTI i posti auto su Via Sacchini e parte su Via Porpora proseguendo la GUERRA che quest’amministrazione sembra proprio avere nei confronti di auto ed automobilisti.

Un progetto che contribuirà, assieme a quello di piazzale Loreto, ad INTASARE e rendere sempre più difficoltoso il TRAFFICO in zona e – alla faccia della “condivisione” di cui questa giunta si riempie la bocca – che non è stato MINIMAMENTE CONDIVISO se non presentato a tre giorni dalla sua realizzazione !!!

Se la “scusa” è la sicurezza per i ragazzi che entrano/escono da scuola si sarebbe potuto ottenere lo stesso effetto chiudendo la strada solo temporaneamente ed inibendo la circolazione automobilistica durante gli orari di entrata/uscita dei ragazzi, come avviene in molte altre strade della nostra città ma probabilmente si voleva ottenere altro, l’eliminazione TOTALE dei posti auto in una zona gia pesantemente PENALIZZATA.

Per questo è già partita fra i residenti contrari al progetto una raccolta firme per dire NO a scelte CALATE DALL’ALTO E CHE DANNEGGIANO I RESIDENTI.

Qualora foste interessati a partecipare o per qualsiasi informazione o chiarimento vi prego di contattarmi direttamente a questa mail: marco.cagnolati@hotmail.it

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3