Volontari per giocare a carte con gli anziani

Alla Barona è attiva Asp Terza Età, associazione che offre diversi servizi sociali e ricreativi agli anziani, sia autosufficienti che non, “affinché possano vivere in serenità in casa loro, consapevoli che non sono soli ad affrontare i problemi della vita quotidiana”. L’associazione cerca volontari per l’attività di accoglienza presso il centro ricreativo “Incontro”, in via Ettore Ponti 17, dove le persone della terza età si incontrano di pomeriggio per giocare a carte e farsi compagnia. Disponibilità all’ascolto e supporto alla socializzazione sono i requisiti richiesti ai volontari, oltre alla maggiore età e alla presenza almeno un pomeriggio alla settimana. Per inviare la propria candidatura, consultare il sito https://www.milanoaltruista.org/ (a cura di Agenzia Le Acrobate)

