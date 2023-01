Targa auto, con 1 clik puoi scoprire chi è il proprietario e dove vive

Su tutte le auto è installata una targa che riporta un codice alfanumerico con cui risalire a tutte le informazioni importante relative al veicolo: l’identità del proprietario, il modello della macchina, copertura assicurativa, scadenza del bollo e così via.

In questo caso ti spieghiamo come puoi sfruttare questo dettaglio per scoprire proprio il nome della persona a cui è intestata la macchina. Una cosa che può rivelarsi utile in diversi casi: ad esempio per la gestione di un sinistro stradale, specie quando la parte avversa non dovesse mostrarsi conciliante come vorremmo.

Scopri come si chiama il proprietario dell’auto solo dalla targa

Scoprire i dati personali del proprietario di una vettura è facile in teoria, ma in pratica bisogna scontrarsi con quelle che sono comunque le leggi sulla privacy. Ecco perché, per conoscere questa informazione, bisogna chiedere una visura al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico. Lo puoi fare presso un ufficio dell’ACI oppure online tramite il sito internet dell’ente.

La spesa necessaria per ottenere questa informazione che, in caso di acquisizione online ci arriverà direttamente via email in formato PDF, è di circa 9 euro.

Questi dati ti serviranno in particolare se stai comprando una vettura usata e vuoi assicurarti che il presunto venditore non stia mentendo su qualche dettaglio oppure, appunto, per risolvere una controversia per incidente stradale. Ecco che in quest’ultimo caso farai bene a ricordarti altri dettagli, come il colore dell’auto, il suo modello ed eventuali dettagli particolari.

Anche perché al momento del fatto è possibile che a guidare la vettura ci fosse una persona diversa dal proprietario e il rischio di fare una gaffe è dunque altissimo.

Per ottenere queste ulteriori informazioni puoi sfruttare sempre il numero della targa. Anche qui devi recarti a uno sportello dell’ACI, pagare una somma vicina ai 6 euro e richiedere una visura del veicolo in questione. La stessa cosa puoi farla anche attraverso il sito internet ufficiale, anche se ti costerà circa 2,31 euro in più.

C’è infine un’alternativa chiamata Sevim. Parliamo di un portale web che ti fornisce tutte le informazioni tecniche della vettura della quale hai fornito gli estremi di targa. Troverai dettagli come cilindrata e classe euro del motore, il peso, i posti della vettura e tanti altri dati molto interessanti.

Insomma, come vedi rintracciare il proprietario dell’auto o altre informazioni sul suo veicolo attraverso la targa è molto facile: pagando, come si sa, si può ottenere quasi tutto. Ricordati naturalmente di fare buon uso delle informazioni che ottieni e di richiederle soltanto se strettamente necessario per motivi ragionevoli.

Motori News