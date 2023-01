Capodanno cinese 2023: dove festeggiare l’anno del Coniglio

Si festeggia il 22 gennaio 2023 il Capodanno cinese, giorno in cui entreremo nell’anno del Coniglio, un animale simbolo di tranquillità, eleganza e gentilezza, dotato di un grande senso di responsabilità e quasi del tutto privo di contraddizioni e conflitti, secondo lo zodiaco orientale. La comunità cinese di Milano, da sempre molto attiva, come da tradizione si prepara alla celebrazione del Capodanno lunare (o Festa di Primavera): dalle ore 14.00, appuntamento davanti all’Arco della Pace per uno spettacolo che prenderà vita fra dragoni, danze, maschere e arti marziali. Ma anche nei ristoranti di Milano si festeggia, con iniziative e menu studiati ad hoc per il Capodanno cinese 2023.

Bon Wei

Imperdibile l’appuntamento del Capodanno cinese di Bon Wei, il primo ristorante di alta cucina regionale cinese, che da sempre festeggia con iniziative studiate per l’occasione. Il 22 gennaio 2023 il ristorante proporrà un menu celebrativo firmato dallo chef Zhang Guoqing, abbinato a una selezione di vini del catalogo di Distribuendo Wine & Spirits. Ma non finisce qui, perché 5 piatti del menu resteranno in carta 14 giorni, fino alla Festa delle Lanterne, che come da tradizione segna la fine delle celebrazioni per il nuovo anno. Quest’anno Bon Wei ha deciso di far decorare due bottiglie di Champagne da un artista, Teo Kaykay, street artist che ha dipinto due esemplari (rispettivamente un Salon Blanc de Blancs Le Mesnil – Brut 2012 e un Cristal Rosé 2009 Louis Roderer) con il simbolo del coniglio: una sagoma dorata su sfondo rosso, il colore del Capodanno lunare, ma anche del coniglio stesso.

Gong Oriental Attitude

Il dolce beneaugurale del Capodanno Cinese 2023 di Gong Oriental Attitude a base di cioccolato e cannella

Si ispira all’antica storia che vuole che sulla luna ci sia un Coniglio intento a preparare l’elisir di lunga vita con erbe magiche per la dea Chang’e il menu proposto dal ristorante Gong Oriental Attitude in occasione del Capodanno cinese 2023, disponibile sabato 21 gennaio a cena. Gli abitanti dell’Estremo Oriente pensano che basti osservare attentamente la luna per poter vedere, nelle sue “macchie”, la sagoma del coniglio lunare intento a pestare l’erba sacra per la dea. Il ristorante di Giulia Liu, che vede impegnati in cucina Guglielmo Paolucci e Zu Cubing, proporrà il dolce beneaugurale del Capodanno cinese ispirato proprio a questa leggenda: un inno alla longevità, alla pace e alla prosperità, simboleggiati proprio dal Coniglio. Il pasticciere Paolo Sistu, infatti, ha creato un coniglio a base di mousse alla fava tonka realizzata con cioccolato fondente 55% con all’interno una gelée all’arancia fatta con succo d’arancia fresco. Alla base, un biscotto morbido alla cannella a ricordare il cinnamomo, la pianta da cui, secondo la leggenda, il Coniglio lunare ricava l’elisir di lunga vita per la dea Chang’e. Il coniglio è verde, come messaggio di speranza, ma anche a ricordo delle “erbe magiche”, e si staglia su una luna di gel di mela nebulizzata con oro commestibile. Il dolce sarà abbinato al cocktail Elisir di lunga vita, con liquore al caffè e liquore alla cannella, panna liquida e polvere di cannella, profumato all’arancia.

Il Giardino di Giada

Una delle portate beneaugurali del menu di Giardino di Giada. Il Giardino di Giada è un indirizzo storico, in pieno centro a Milano, che festeggerà il Capodanno cinese 2023 la sera di sabato 21 gennaio con un menu ad hoc (58 euro a persona) e una serata gastro-culturale. Le pietanze servite avranno significati benauguranti e di buon auspicio come gli immancabili Nian Gao – gnocchi di riso – che letteralmente sono un augurio per un anno di alto valore, il pesce “Yu” (che rappresenta l’abbondanza e il fluttuare del tempo), mentre gli spaghettini di soia riportano alle piogge sottili e leggere tipiche della primavera, i ravioli al vapore idealizzano gli antichi lingotti come simbolo di fortuna e i gamberi, che rimandano alla figura del Drago. Gli ospiti potranno scambiarsi gli auguri sulle note del Gu-Zheng, uno strumento musicale tradizionale cinese che sarà suonato per tutta la durata della cena.

Durante la serata verrà inoltre raccontata la Leggenda del Calendario cinese, dei 12 animali e dell’Oroscopo per questo 2023. Il Coniglio (兔 Tù) è il quarto animale dello zodiaco e darà origine a un periodo di cambiamenti, di innovazioni e progressi. Con l’augurio che il suo carattere socievole, gentile, libero e diplomatico, possa portare pace e saggezza al 2023.

Mercato Centrale Milano

Per festeggiare il Capodanno ciense e l’inizio dell’anno del Coniglio, dal 19 gennaio al 5 febbraio 2023, il Mercato Centrale Milano dedica una speciale rassegna di eventi alla festività orientale. Tanti gli appuntamenti in programma, tra cui due eventi imperdibili per i foodies, che segnaliamo qui di seguito. Martedì 24 gennaio, alle ore 19, nello Spazio Fare, è di scena Shuijiao, il vero street food cinese: un laboratorio guidato, per scoprire la bottega di Agie Zhou, imprenditore sino-milanese, artigiano al Mercato Centrale Milano e simbolo della contaminazione tra cucina tradizionale cinese e ingredienti italiani di qualità; l’occasione per imparare a realizzare e degustare i ravioli dell’artigiano, che saranno poi omaggiati ai partecipanti per poter essere cucinati a casa per un aperitivo orientale. Da non perdere anche l’evento di venerdì 3 febbraio alle ore 19.30, sempre allo Spazio Fare: un food talk condotto dal “gastronomade” Vittorio Castellani, giornalista che viaggia da 30 anni nei cinque continenti per conoscere e divulgare le cucine del mondo. I partecipanti scopriranno i riti, le cerimonie e le specialità culinarie legate a questa festività, imparandone il significato simbolico. Il tutto accompagnato dalla degustazione di dolci tipici del Capodanno cinese e della Festa delle Lanterne, a cura di Kathay Asian Foodstore, bottega a conduzione familiare in cui trovare prodotti da tutto il mondo, nata nel 1989 nel cuore di Paolo Sarpi (gli eventi sono gratuiti su prenotazione a info.milano@mercatocentrale.it).