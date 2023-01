Stadio: così giunta recepisce indicazioni dibattito pubblico? Monguzzi “Il 99% degli interventi dice no all’abbattimento del Meazza”

Dal Comune “ La giunta comunale di Milano, guidata dal sindaco Beppe Sala, ha recepito alcune delle indicazioni emerse durante il dibattito pubblico, che si è svolto nei mesi scorsi, sul nuovo stadio che Inter e Milano vogliono costruire a San Siro e assunto quelle contenute nell’ordine del giorno votato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 dicembre. Palazzo Marino fa dunque così uno dei passi necessari per l’avanzamento del progetto, dopo lo stallo generato dall’ipotesi che la Sovrintendenza possa vincolare il Meazza, impedendo così l’abbattimento del vecchio impianto.

Monguzzi si astiene “La giunta delibera di andare avanti con l’abbattimento di San Siro con alcuni “accorgimenti”. Il 99% degli interventi al dibattito pubblico hanno chiaramente manifestato la contrarietà all’abbattimento del Meazza e favore invece alla sua ristrutturazione. La Giunta oggi ha deliberato il contrario, cioè un disastro ambientale con 2 alberelli in più”. Lo afferma Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi in Comune. “Contro questo progetto in consiglio comunale avevano votato contro tutti i verdi e altri 6 consiglieri di maggioranza – prosegue -. Stiamo regalando 280mila mq di territorio dei cittadini a due fondi speculativi. Non ci arrendiamo, il progetto dovrà ripassare in consiglio e vedo sempre più persone di maggioranza cambiare parere, poi ci sono i ricorsi e la richiesta di vincolo. Non è che l’inizio”.