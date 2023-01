PNRR, perdite reti acqua: da MIT quasi 53 mln per progetti MM e CAP HOLDIG

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con quasi 53 milioni di euro progetti proposti dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e relativi interventi di digitalizzazione e di monitoraggio delle infrastrutture. Le aziende che attueranno gli interventi sono MM Spa che, a fronte di 17 milioni di lavori ‘per la conoscenza e la resilienza della rete acquedotto di Milano, dalla Distrettualizzazione, ai Metodi di ricerca perdite occulte, agli Impianti di Protezione Catodica, con approccio digitale’, riceverà 10,3 milioni e Cap Holding Spa che per ‘il piano di miglioramento KPI acquedottistici attraverso la riduzione perdite idriche, modellazione avanzata, sostituzione reti vetuste, smartizzazione contatori e ingegnerizzazione delle reti e impianti’ riceverà 42,5 milioni a fronte dei 79,5 preventivati per le attività.

I finanziamenti, fanno sapere dal Mit, si inseriscono in un lotto di contributi per tutto il territorio nazionale di ‘293 milioni di euro assegnati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per gli investimenti in progetti di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzioni idrica. Si tratta di una seconda tranche: in totale sono stati assegnati 900 milioni di euro per 33 interventi volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete degli acquedotti.

Entro il 31 dicembre 2024 circa 45.500 chilometri di condotte ad uso potabile saranno attrezzate con strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite, favorendo una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini. Il progetto prevede che a marzo 2026 tali interventi siano estesi a circa 72.000 chilometri di condotte. Dei 33 progetti selezionati, 19 interessano le regioni del Nord e del Centro (per complessivi 536 milioni di euro) e 14 quelle del Sud (per complessivi 364 milioni di euro)’, conclude il ministero.