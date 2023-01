Milano: questi i mezzi pubblici con frequenza tagliata dal 30 gennaio

Tempi duri per chi usa i mezzi pubblici a Milano: già questo mese il ticket Atm è salito a 2,20 euro, ma in più, sempre per “tamponare” i costi degli aumenti energetici, una parte del servizio Atm di superficie sarà ridotta in termini di frequenza corse. Il taglio partirà dal 30 gennaio. Secondo l’azienda la riduzione “non dovrebbe causare grandi intoppi essendo minima e mirata”.

Con il freddo incombente potrebbe dunque esser necessario attendere di più l’arrivo di tram e bus (solo mezzi di superficie dato che le corse della metropolitana non sono state toccate).

Riduzione corse tram Atm Milano 2023

Queste le linee coinvolte, nella riduzione corse 2023 per Atm Milano: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 27 e 33.

Riduzione corse autobus Atm Milano 2023

Sono vari anche i bus che saranno “tagliati”, in particolare: 43, 47, 49, 50, 54, 58, 60, 61, 63, 67, 70, 73 ,74, 80, 81 e 94.

Validità biglietto 2,2 euro

Il ticket Atm vale per 90 minuti dalla sua prima convalida. Si possono fare più viaggi sui mezzi di superficie e anche in metropolitana entrando, uscendo e rientrando dai tornelli.