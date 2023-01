Il Politecnico di Milano vince l’Indy Autonomous Challenge di Las Vegas

La monoposto con il pilota a intelligenza artificiale sviluppato dal Team Polimove del Politecnico di Milano ha vinto la gara Indy Autonomous Challenge (IAC) di Las Vegas, la competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota di 9 squadre di 17 università di 6 Paesi di tutto il mondo. Il prossimo appuntamento della competizione si svolgerà dal 16 al 18 giugno al MIMO Milano Monza Motor Show, nel circuito dell’Autodromo Nazionale di Monza. La finale della sfida di Las Vegas, con punte di velocità di 290 km/h, è stata disputata in modalità “head to head” e ha visto contrapposte la squadra dell’università milanese con quella della Technische Universitat di Monaco di Baviera, la TUM Autonomous Motorsport. Fino al 18 giugno 2023 il pubblico assisterà, per la prima volta al mondo durante il MIMO, alla gara di Indy Autonomous Challenge su circuito di Formula 1, una sfida che vedrà gareggiare le nuove Dallara AV-23 guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati, permette alla vettura di guidare autonomamente. Il percorso dinamico dei test drive ospiterà il Focus auto Elettriche e Ibride Plug-in, l’approfondimento sui modelli “con la spina” che prevedrà una parte educational nel mezzo dell’esperienza del test drive, con una sosta in un’area dedicata dove si troveranno le colonnine di ricarica con le quali prendere dimestichezza e provare la connessione e la disconnessione. Consulenti specializzati potranno rispondere a tutte le domande più comuni di gestione quotidiana del veicolo elettrico o plug-in e guideranno i visitatori nella scelta dell’auto più appropriata alle loro esigenze. L’accordo biennale tra MIMO e Indy Autonomous Challenge è stato siglato e presentato durante la giornata stampa del CES 2023 (International Consumer Electronics Show) alla presenza di Andrea Levy, presidente MIMO, e Paul Mitchell, presidente Indy Autonomous Challenge. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart., invece per tutte le novità presentate al CES 2023 di Las Vegas è possibile visitare la sezione dedicata del nostro sito.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845