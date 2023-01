Berlusconi “Temo l’astensionismo. Fontana merita la nostra riconferma”

“Non ho mai considerato un buon cittadino chi non va a votare. Abbiamo questa possibilità. Dobbiamo farlo per essere un Paese davvero democratico”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro per la presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali a villa Gernetto, a Lesmo. A margine dell’incontro Berlusconi ha aggiunto: “Sono preoccupato che la metà degli elettori italiani non abbiano votato” alle ultime elezioni. “Tanto è vero che qualcuno si è chiesto se siamo ancora una democrazia. Quindi bisogna assolutamente insistere che tutti coloro che hanno la possibilità di votare vadano a votare”.

“Il governo nazionale e quello delle Regioni più importanti di Italia, di segno politico omogeneo, potranno lavorare insieme con particolare efficacia per fare ripartire il Paese. Anche per questo è fondamentale vincere in Lombardia come nel Lazio e Forza Italia è e sarà in campo con tutte le sue energie e con le sue migliori risorse per ottenere questo risultato”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro di presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali, in corso a Lesmo a Villa Gernetto. #est

“Voglio ringraziare anche Guido Bertolaso, che è stato il protagonista di una campagna elettorale sui vaccini che è diventato un modello per l’intero Paese”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro di presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali a Lesmo, a Villa Gernetto. Bertolaso, attuale assessore regionale al Welfare era stato chiamato come consulente per la campagna vaccinale Facciamo gli scongiuri, ma sono convinto che noi vinceremo – ha proseguito Berlusconi – e che il contributo di Forza Italia per vincere sarà decisivo, ma sono altrettanto convinto che il traguardo della vittoria richieda da parte nostra il massimo impegno”.

“Il presidente Fontana merita la nostra riconferma perché ha dimostrato anche in una stagione così difficile, serietà, sobrietà, concretezza e una grande capacità di lavoro nonostante tutte le polemiche che gli sono state rivolte contro. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione la sua ricandidatura”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro di presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali, in corso a Lesmo, a Villa Gernetto. “Ma – ha proseguito Berlusconi – devo aggiungere un grazie di cuore anche al lavoro, altrettanto importante, svolto dagli assessori e dai consiglieri regionali di Forza Italia” perché “il loro impegno è stato determinante”.

