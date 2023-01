Berlusconi “Temo l’astensionismo. Fontana merita la nostra riconferma”

“Non ho mai considerato un buon cittadino chi non va a votare. Abbiamo questa possibilità. Dobbiamo farlo per essere un Paese davvero democratico”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro per la presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali a villa Gernetto, a Lesmo. A margine dell’incontro Berlusconi ha aggiunto: “Sono preoccupato che la metà degli elettori italiani non abbiano votato” alle ultime elezioni. “Tanto è vero che qualcuno si è chiesto se siamo ancora una democrazia. Quindi bisogna assolutamente insistere che tutti coloro che hanno la possibilità di votare vadano a votare”. #est

“Il governo nazionale e quello delle Regioni più importanti di Italia, di segno politico omogeneo, potranno lavorare insieme con particolare efficacia per fare ripartire il Paese. Anche per questo è fondamentale vincere in Lombardia come nel Lazio e Forza Italia è e sarà in campo con tutte le sue energie e con le sue migliori risorse per ottenere questo risultato”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro di presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali, in corso a Lesmo a Villa Gernetto. #est

“Voglio ringraziare anche Guido Bertolaso, che è stato il protagonista di una campagna elettorale sui vaccini che è diventato un modello per l’intero Paese”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro di presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali a Lesmo, a Villa Gernetto. Bertolaso, attuale assessore regionale al Welfare era stato chiamato come consulente per la campagna vaccinale Facciamo gli scongiuri, ma sono convinto che noi vinceremo – ha proseguito Berlusconi – e che il contributo di Forza Italia per vincere sarà decisivo, ma sono altrettanto convinto che il traguardo della vittoria richieda da parte nostra il massimo impegno”. #est

“Il presidente Fontana merita la nostra riconferma perché ha dimostrato anche in una stagione così difficile, serietà, sobrietà, concretezza e una grande capacità di lavoro nonostante tutte le polemiche che gli sono state rivolte contro. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione la sua ricandidatura”: lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo all’incontro di presentazione delle liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali, in corso a Lesmo, a Villa Gernetto. “Ma – ha proseguito Berlusconi – devo aggiungere un grazie di cuore anche al lavoro, altrettanto importante, svolto dagli assessori e dai consiglieri regionali di Forza Italia” perché “il loro impegno è stato determinante”.

