Un uomo è stato investito e ucciso da un treno sulla linea Milano-Lodi

È successo nella notte, attorno alle 23. Quasi immediati i soccorsi sul posto, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Su quanto accaduto indaga la polizia ferroviaria coordinata dalla Procura di Milano, anche per cercare di dare un nome alla vittima, che non portava con sé i documenti.

