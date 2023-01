“Il Dito” di Cattelan imbrattato a Milano Maullu /FdI) “Pagliacciata pseudo ambientale”

Blitz del movimento “Ultima Generazione”: sulla scultura “Love” che si trova davanti al palazzo della Borsa è stata gettata vernice arancione

Durissimo Stefano Maullu (FdI) Non galera ma terapia sociale contro il narcisismo ipertrofico, ennesima pagliacciata pseudo ambientalista sempre da parte degli stessi soggetti denominatisi “Ultima Generazione” , gli stessi peraltro che qualche mese fa volevano occupare per protesta la sede milanese di Fratelli d’Italia, costoro non sapendo più come richiamare l’attenzione su se stessi, più che su un tema serio come il cambiamento climatico, questa mattina hanno pensato bene di imbrattare la scultura ‘Love’ di Maurizio Cattelan in piazza Affari a Milano. Più che la galera come viene invocato da più parti come pena anacronistica per elementi di questo genere che rappresentano un classico caso di narcisismo ipertrofico, che deve essere analizzato con attenzione e offrire a questi soggetti la migliore “terapia” fatta di volontariato sociale, aiuto agli anziani e ai bisognosi, conti fusione delle spese di cui la collettività si fa carico per ripristinare un bene comune. La conaca “Ennesimo blitz di “Ultima Generazione”. Due attivisti hanno imbrattato, ieri mattina a Milano, il basamento di L.O.V.E. la scultura dell’artista italiano Maurizio Cattelan, comunemente nota come “Il Dito”. Contro l’opera è stata gettata vernice arancione. Esposto anche lo striscione “Stop sussidi al fossile”. A riferirlo è lo stesso movimento ambientalista in una nota. “L’azione non violenta – si legge – coinvolge la base di un monumento che simboleggia una provocazione e un monito contro lo strapotere finanziario: la scultura rappresenta una mano atteggiata al saluto romano, ‘mutilata’ di tutte le sue dita, fuorché il medio, posizionata in Piazza degli Affari, di fronte al palazzo della Borsa”. La scultura, è al centro di piazza degli Affari a Milano di fronte a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa. Il nome Love è un acronimo di “libertà, odio, vendetta, eternità”. La scultura, alta 4 metri e 60 centimetri è realizzata in marmo di Carrara.”