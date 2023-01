Il commento di Luciano: 18a giornata di serie A

Buon lunedì amici lettori, giornata quasi di riposo per la serie A, dopo l’abbuffata di big tra venerdì e sabato. Tra le 5 di turno domenica, almeno sulla carta spicca la sfida tra Roma e Fiorentina, in second’ordine Atalanta-Salernitana. Prime a scendere in campo alle 12.30, Sassuolo e Lazio si affrontano al Mapei Stadium. La Lazio torna alla vittoria, 2-0 con rigore di Zaccagni allo scadere del primo tempo (mano di Toljan), e rete di Felipe Anderson nel recupero. Successo pesante, per la classifica (Sarri resta a -3 Inter e Juventus, terze) e per il morale, dopo un punto contro Lecce ed Empoli. I biancocelesti non calano nel finale, sacrificio di tutti per raggiungere l’obiettivo, ma a preoccupare è Immobile, fuori al 15’ per un risentimento al flessore della coscia destra. Mentre il Sassuolo non esce dal tunnel: quarta sconfitta consecutiva, Dionisi ora traballa in panca.

Alla Dacia Arena si è disputata Udinese-Bologna. I rossoblu di Thiago Motta si impongono per 2-1, in rimonta, su un’Udinese che non ritrova la brillantezza, e le vittorie di inizio campionato. Eppure a passare per primi sono proprio i friulani, con Beto. In un primo tempo a tinte bianconere, lo stesso portoghese si vede annullare anche il punto del raddoppio, poi inizia la risalita bolognese. Gol annullato a Sansone prima dell’intervallo, pareggio nella ripresa dello stesso ex Villarreal e colpo di testa decisivo di Posch a 10 minuti dal termine. L’Udinese, da 10 partite senza i tre punti, prosegue la crisi. Il Bologna, invece, fa festa: dopo due sconfitte di misura è finalmente tornato a sorridere.

Un pessimo Torino compie un gigantesco passo indietro rispetto alla eroica vittoria con il Milan, in Coppa Italia, e perde meritatamente 0-1 contro uno Spezia sulle ali dell’entusiasmo, al quinto risultato utile di fila e lanciato verso la salvezza. All’Olimpico decide una rete su rigore del solito Nzola, trascinatore assoluto e implacabile in zona gol.