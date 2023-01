Lindsay Kemp torna al Teatro Manzoni dopo quasi 50 anni!

Giovedì 19 gennaio alle ore 17,00, il Teatro Manzoni ospiterà la presentazione del libro illustrato del fotografo Angelo Redaelli, frutto della sua collaborazione, durata ben 25 anni, col celebre ballerino, mimo, coreografo e costumista Lindsay Kemp. I testi sono di David Haughton, braccio destro del genio inglese. Ciò che pochi sanno è che martedì 6 marzo 1979, proprio il Teatro Manzoni, ospitò il primo storico spettacolo della Lindsay Kemp Company in Italia: Flowers che segnò l’inizio di una straordinaria storia d’amore tra Kemp, Milano e tutta l’Italia. La collaborazione insolita fra Redaelli e Haughton ha dato vita a questo libro intitolato STOP TIME, alludendo sia al trance generato da Kemp on stage, sia alla qualità delle bellissime foto. Nel libro, la combinazione delle riflessioni poetiche dello scrittore con le immagini del fotografo evoca delicatamente e potentemente la personalità di Lindsay Kemp, a casa e in scena. In occasione dell’evento di presentazione saranno proiettate tutte le foto del libro ed altri scatti del grande Maestro, accompagnati da musiche delle sue produzioni, scelte da David Haughton. Angelo e David parleranno e dialogheranno con i presenti e con Luciana Savignano e Daniela Maccari, dirette testimoni dell’arte di Kemp. Sarà inoltre l’occasione per ascoltare David che leggerà alcuni brevi testi contenuti nel libro. La presentazione sarà condotta da Ferruccio Dendena, direttore della casa editrice Anthelios.

L’evento è ad ingresso libero.

Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 – 20121 Milano