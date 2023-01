Via Sant’Abbondio. Topi dentro la scuola, ma il Comune non disinfesta

Sono giorni che nella scuola materna di via Sant’Abbondio sono stati trovati diversi topi. La situazione è stata denunciata subito dai genitori al Comune, ma a oggi nessuno ha ancora preso alcun provvedimento di chiusura della struttura per consentirne la sanificazione e la disinfestazione”, intervengono Samuele Piscina e Silvia Sardone, Consiglieri comunai di Milano della Lega. “La situazione che si ritrovano a gestire i genitori e il personale scolastico è di una gravità senza precedenti! Ogni giorno vedono scorrazzare topi tra le aule, trovano escrementi sul pavimento, negli armadietti e sulle sacchette dei bambini, proprio quelle dove lasciano le scarpe, gli asciugamani e gli spazzolini per lavarsi i denti. Il Corpo insegnante e la dirigente scolastica, insieme ai genitori, hanno prontamente segnalato la situazione al Comune, evidenziando l’urgenza della chiusura della struttura per effettuare la disinfestazione e la sanificazione degli ambienti. Purtroppo dal Comune, l’unica risposta arrivata è stata la chiusura della mensa, unico servizio ovviamente già pagato dai genitori”.

“Sappiamo di un’ispezione dei NAS, avvisati dai cittadini, nella giornata di ieri, ma c’è la necessità di agire prontamente trasferendo i bambini in una struttura sicura dal punto di vista sanitario e provvedendo agli interventi necessari per disinfestare. Nel frattempo le famiglie sono in difficoltà e, chi ne ha la possibilità, è costretto a tenere i bambini a casa per evitare che entrino in contatto con i roditori e i loro escrementi”. “La Vicesindaca Scavuzzo e il Sindaco Sala devono spiegarci per quale motivo non intendano preoccuparsi della salute dei bambini e quindi non chiudano tempestivamente la struttura offrendo un’alternativa in attesa che venga sanato il problema. Non è concepibile che una scuola materna di Milano sia al pari di quella di un paese del Terzo Mondo!”, concludono i due esponenti. “Sappiamo che i cittadini presenteranno oggi una denuncia nei confronti del Comune. Nel contempo stiamo presentando un’interrogazione in Consiglio Comunale e faremo valere con ogni mezzo la voce della famiglie e del personale scolastico”.