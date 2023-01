Il commento di Luciano: anticipo della 18a giornata di serie A

Buon sabato amici sportivi, beh…

Che dire di un venerdì così pirotecnico allo stadio Maradona di Napoli? Big match si, ma a senso unico e con esito clamoroso, per la delusione dei bianconeri e la gioia degli spettatori partenopei, allo stadio e in tv: Napoli-Juventus 5-1! Partita che inizialmente appariva certo meno squilibrata, colori incerti, ma che già dal 14′ con Osimhen hanno decisamente sterzato verso l’azzurro. Impressionante, per qualità e intensità, la prova di forza della squadra di Spalletti che conferma di essere la più seria candidata per vincere lo scudetto. Il passo falso di San Siro contro l’Inter, nel primo impegno del 2023, è già un lontano ricordo. Serata da urlo per Osimhen, che firma la doppietta al 65’e sale a quota 12 gol in campionato. La goleada del Napoli porta anche le firme di Kvaratskhelia (incontenibile)al 39′, Rahmani al 55′ ed Elmas al 72′. Di Di Maria l’unico gol al 42′ di una Juventus letteralmente spazzata via nella seconda parte di gara. Napoli sempre più in fuga al comando della classifica, portandosi a +10 sulla Juventus e sul Milan impegnato oggi a Lecce, come l’Inter che incontrerà il Verona a S.Siro per agguantare, vincendo, la Juventus e ristabilire almeno la distanza, comunque importante (10 punti), dalla capolista.

Oggi in programma altri 3 anticipi: alle 15 derby lombardo Cremonese-Monza, alle 18 Lecce-Milan e alle 20,45 Inter-Verona.

Buon week end a tutti!