Botta e risposta Majorino-Calenda sui termovalorizzatori. Spiega Fontana “Il no provocherebbe disastri”

Interessante e divertente il botta e risposta tra Calenda e Majorino sui termovalorizzatori, che dimostra la forzatura dell’alleanza PD e 5 Stelle pur di portare a casa qualche voto in più.

Doppio botta e risposta nel giro di un paio d’ore tra il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e il leader di Azione Carlo Calenda. E’ stato quest’ultimo ad affermare a margine di un’iniziativa a Brescia che Conte con Majorino vuole chiudere tutti i termovalorizzatori e tornare così alle discariche. Pronta la replica di Majorino: “Calenda dice che vogliamo chiudere tutti i termovalorizzatori? O è impazzito o assume sostanze pesanti”.

Pochi minuti dopo, la replica di Calenda, che allega in un tweet un video in cui il leader del Movimento 5 Stelle afferma: “Il pd lombardo ha scelto con noi di spegnere gli inceneritori e abbandonare le tecnologie obsolete e di guardare al futuro”. Ancora qualche minuto e arriva la controreplica di Majorino: “Che noia, che barba, che noia: Carlo Calenda, nel programma parliamo di superamento degli obsoleti. Che è quello che abbiamo fatto a Sesto San Giovanni. Noi. Di governo. Del centrosinistra”.

Fontana chiarisce “ Le parole del leader del M5s, Giuseppe Conte, contro i termovalorizzatori in Lombardia riflettono una politica che “provocherebbe disastri inenarrabili. Non vogliono alcun tipo di infrastruttura, allora dobbiamo far capire che noi vogliamo una Lombardia che invece continui a essere la prima” ha aggiunto.

Quella per le regionali lombarde, ha ribadito, “è una battaglia fondamentale, dobbiamo ribadire un modello di governo e di sviluppo, mentre l’opposizione dice cose che si stanno gradualmente disvelando e che devono far riflettere sul modello che ci vorrebbero proporre. Sono innanzitutto due progetti che sono diametralmente diversi, c’è chi vuole proseguire nel progetto che ha consentito alla Lombardia in questi anni di eccellere e c’è chi invece vuole cercare di bloccare questo tipo di sviluppo. Non solo vogliono chiudere i termovalorizzatori, ma addirittura sospendere ogni tipo di opera pubblica. L’alternativa all’amministrazione di centrodestra vuol dire sospendere ogni tipo di sviluppo” ha concluso.