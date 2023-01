Mille euro trovati in una sciarpa tra gli indumenti donati ai senzatetto di Monza

“Forse è stata una distrazione, aver dimenticato di aver nascosto un po’ di soldi da tenere in casa nell’armadio con gli indumenti invernali, oppure forse è stato un atto volontario di un benefattore, qualcuno che ha voluto fare una donazione senza clamore, nascosta e restando anonimo. Ma qualunque sia l’origine dei 1.000 euro in contanti trovati al ricovero comunale Spazio37 in via Borgazzi per l’accoglienza dei senzatetto, sono soldi andati a buon fine, che ora verranno usati dai volontari per acquistare vestiti e beni di prima necessità per le persone in condizione di grave marginalità che assistono.

La storia dei 1.000 euro in contanti di Spazio37 inizia lo scorso maggio quando, aprendo uno dei sacchetti con gli indumenti che periodicamente vengono donati dai monzesi al ricovero comunale, i volontari hanno trovato avvolti in una sciarpa un bel gruzzolo di banconote. Mille euro usciti da un sacchetto senza nome, senza alcun messaggio né altro elemento che potesse far risalire al donatore, tanto da aver fatto pensare a un possibile errore: qualcuno che preparando il sacco-dono con i vestiti da regalare non si sia accorto di aver lasciato dentro anche i propri risparmi.