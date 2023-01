I Popolari e Liberali appoggiano Fontana: terzo polo non ci convince

I Popolari e Liberali dell’ex ministro Carlo Giovanardi sosterranno la riconferma di Attilio Fontana alla guida della Regione Lombardia, con propri candidati nella lista del presidente “Lombardia Ideale”. L’accordo è stato ufficializzato in una conferenza stampa a Milano, presenti sia Giovanardi che Fontana. Il movimento di Giovanardi riunisce 16 associazioni sul territorio nazionale, di cui due in Lombardia: “Ci siamo confrontati e abbiamo fatto una scelta politica”, ha spiegato l’ex parlamentare. “Stimo il governo lombardo di ieri e di oggi, così come il comportamento di questa Giunta, al di là delle politiche strumentali nel corso del Covid, mentre siamo antropologicamente diversi e distanti dalla sinistra e non ci convince l’area centrista di Renzi e Calenda che hanno una storia tutta a sinistra. Faremo il possibile affinché la lista del presidente abbia successo perché Fontana se lo merita”, ha assicurato Giovanardi. Per parte sua Fontana si è detto “molto orgoglioso di annunciare questa ulteriore presenza di una parte importante del mondo cattolico e liberale che completa l’offerta del centrodestra. Era giusto che trovasse posto nella lista, perché rappresenta i valori che sono alla base delle scelte della nostra amministrazione”.

