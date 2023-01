Assessore regionale Terzi: TPL gratis per gli under 25? Majorino spieghi con quali risorse

“Trasporti gratis per gli under 25? Majorino dica come intenderebbe sostenere economicamente un’operazione di questo tipo. Rendere gratuiti i trasporti a circa un milione di studenti vorrebbe dire come minimo raddoppiare le spese per il tpl. Majorino dovrebbe anche spiegare come gli enti locali possano compensare i mancati introiti dagli abbonamenti degli studenti. Forse Majorino vuole privilegiare gli studenti a discapito delle famiglie numerose e dei più fragili, anziani e persone con disabilità? Insomma, è facile fare sparate elettorali utopiche sapendo già che la realtà dei fatti è un’altra”. Lo dichiara Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, replica a Majorino e alla sua proposta di rendere i trasporti gratis per under 25. “In questi anni – prosegue Terzi – Regione Lombardia ha portato avanti una politica di agevolazioni che rispondono ai bisogni delle famiglie con figli e delle persone con fragilità. Per gli studenti Trenord ha infatti attivato convenzioni ad hoc con singoli atenei come l’Università di Bergamo e, per uno specifico progetto, di Pavia. Abbiamo inoltre un’agevolazione dedicata alle famiglie con più figli che prevede uno sconto del 20% sul secondo abbonamento e la gratuità dal terzo in poi. Insomma, soluzioni concrete per venire incontro a diverse esigenze”.

