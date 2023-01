Stadio, Malagò “Indispensabile infrastrutture in tempo” Sardone: “In 6 anni Sala si è distinto solo per inconcludenza”

“È chiaro che per organizzare bene i Giochi è indispensabile che l’infrastruttura sia fatta in tempo. Siamo i più interessati che le cose si facciano al più presto. Un grido di allarme di cui mi sembra che oramai siano tutti consapevoli”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò

Oserva Sardone (Lega) “In questi sei anni alla guida di Milano Sala, oltre alle piste ciclabili insensate, al doppio rincaro dei biglietti Atm e alla città sempre prima nelle classifiche sull’insicurezza, si è distinto per l’inconcludenza sul tema stadio, trattando Inter e Milan come fossero società di serie Z e non come vanto milanese in Italia, in Europa e nel mondo. Sala e la sua giunta, ostaggio dei talebani ambientalisti, sono stati in grado solo di perdere tempo anziché mettere i club nelle migliori condizioni per avviare i lavori per un nuovo impianto moderno, sicuro ed efficiente. Ora basta giravolte e retromarce: Sala la smetta con l’ideologia se non vuole essere ricordato come il sindaco che ha fatto scappare Inter e Milan”.