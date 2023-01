Seminario “Piano di ricerca delle persone scomparse” al Comando dei Vigili del Fuoco di Milano

E’ cominciato il 10 gennaio nell’Aula Magna del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, per proseguire nelle giornate del 24 gennaio, 8 e 23 febbraio prossimi, il Seminario che ha per tema la “ Il piano di ricerca delle persone scomparse”. Si tratta di un nuovo importante confronto istituzionale, dopo l’approvazione nell’ottobre scorso in Prefettura dell’aggiornata pianificazione in cui vanno inseriti, in un quadro armonico, riferimenti normativi e piani operativi.

Nel corso delle attività seminariali parteciperanno Alti rappresentanti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, delle Forze di Polizia operanti sul territorio nonché delle varie componenti del Sistema di Protezione Civile. Da segnalare, fra le personalità presenti, anche la prof.ssa Cristina Cattaneo dell’Istituto Labanoff dell’Università degli Studi di Milano, storica e preziosa collaboratrice nelle delicate indagini sulle persone scomparse.

Nel saluto ai partecipanti, il Comandate di Milano ing. Micele ha voluto rimarcare l’importanza di una “strategia sinergica tra tutte le forze impegnate nella ricerca delle persone scomparse”, sottolineando il contributo che “ i vigili del fuoco forniscono quotidianamente attraverso i Nuclei TAS, Sommozzatori, SAF, Droni e Unità Cinofile”.

Nei vari interventi e dibattiti emersi in una gremita Aula Magna, e che proseguiranno anche nelle successive giornate, è emersa la necessità e la volontà di proseguire un percorso di ampia e strategica collaborazione fra le varie componenti operative, poiché solamente con una condivisione delle rispettive esperienze maturate nell’ambito dei percorsi di ricerca, si può aspirare ad ottenere sempre di più una capacità di risposta pronta ed efficiente.